Скандал в НОК: после демарша Шевченко о выходе из комитета заявили Суркис и Шуфрич

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента олимпийского комитета "из-за состава участников". Главой НОК переизбрали Вадима Гутцайта, среди его представителей были также Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.

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Бывший тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко отказался работать в Национальном олимпийском комитете. По словам Шевченко, Украина платит за свободу безгранично высокую цену — жизнями своих граждан, поэтому нужно быть достойными их. Об этом экс-футболист сообщил на своей странице в Facebook.

Шевченко пояснил, что в самое тяжелое время в истории Украины он был бы рад помочь всем, чем может ради общей победы. Но вместе с тем не может остаться в НОК при его текущем составе.

"Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе", — пояснил Шевченко.

По его словам, Украина "платит за свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. И мы должны быть достойными их".

Накануне Андрей Шевченко был избран вице-президентом НОК. Президентом переизбрали Вадима Гутцайта. Действующий глава НОК получил 83,6% голосов, а победитель Токийской олимпиады Жан Беленюк набрал 14,97% голосов.

В состав НОК также вошли:

Григорий Суркис;

Нестор Шуфрич;

Александр Усик;

Марина Бех-Романчук;

Лилия Подкопаева и др.

После резонансного заявления Шевченко Григорий Суркис и Нестор Шуфрич написали собственные заявления на имя президента НОК Вадима Гутцайта и уведомили о выходе из НОК Украины.

Шевченко возглавит УАФ?

Авторы Telegram-канала Динамо Киев Inside допускают, что Шевченко станет главой Украинской ассоциации футбола. Накануне известных экс-динамовцев — Шевченко, Ярмоленко и Реброва — заметили в Киеве.

"Каждый из них планирует в следующем году получить работу в столице Украины. У каждого свои планы", — говорится в сообщении.

Предполагается, что Сергей Ребров возглавит сборную после нынешнего наставника команды Александра Петракова. Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко перейдет в "Динамо", т.к. летом 2023 года у него истекает срок контракта с саудитами. Шевченко же заменит Андрея Павелко на должности главы УАФ.

Напомним, что после взрывов ракет сборная Польши по футболу вылетела на Кубок мира в Катаре-2022 в сопровождении истребителей F-16.

Ранее Фокус сообщал, что Катар оставил болельщиков без пива. Алкоголь у стадионов продаваться не будет, хотя ранее сообщалось, что власти ближневосточной страны готовы пойти на уступки.