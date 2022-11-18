Скандал в НОК: после демарша Шевченко о выходе из комитета заявили Суркис и Шуфрич
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко отказался от должности вице-президента олимпийского комитета "из-за состава участников". Главой НОК переизбрали Вадима Гутцайта, среди его представителей были также Григорий Суркис и Нестор Шуфрич.
Бывший тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко отказался работать в Национальном олимпийском комитете. По словам Шевченко, Украина платит за свободу безгранично высокую цену — жизнями своих граждан, поэтому нужно быть достойными их. Об этом экс-футболист сообщил на своей странице в Facebook.
Шевченко пояснил, что в самое тяжелое время в истории Украины он был бы рад помочь всем, чем может ради общей победы. Но вместе с тем не может остаться в НОК при его текущем составе.
"Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК при таком составе", — пояснил Шевченко.
По его словам, Украина "платит за свободу безгранично высокую цену жизнями лучших из украинцев. И мы должны быть достойными их".
Накануне Андрей Шевченко был избран вице-президентом НОК. Президентом переизбрали Вадима Гутцайта. Действующий глава НОК получил 83,6% голосов, а победитель Токийской олимпиады Жан Беленюк набрал 14,97% голосов.
В состав НОК также вошли:
- Григорий Суркис;
- Нестор Шуфрич;
- Александр Усик;
- Марина Бех-Романчук;
- Лилия Подкопаева и др.
После резонансного заявления Шевченко Григорий Суркис и Нестор Шуфрич написали собственные заявления на имя президента НОК Вадима Гутцайта и уведомили о выходе из НОК Украины.
Шевченко возглавит УАФ?
Авторы Telegram-канала Динамо Киев Inside допускают, что Шевченко станет главой Украинской ассоциации футбола. Накануне известных экс-динамовцев — Шевченко, Ярмоленко и Реброва — заметили в Киеве.
"Каждый из них планирует в следующем году получить работу в столице Украины. У каждого свои планы", — говорится в сообщении.
Предполагается, что Сергей Ребров возглавит сборную после нынешнего наставника команды Александра Петракова. Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко перейдет в "Динамо", т.к. летом 2023 года у него истекает срок контракта с саудитами. Шевченко же заменит Андрея Павелко на должности главы УАФ.
Напомним, что после взрывов ракет сборная Польши по футболу вылетела на Кубок мира в Катаре-2022 в сопровождении истребителей F-16.
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