После взрывов: сборная Польши вылетела в Катар на ЧМ-2022 в сопровождении истребителей F-16

В Варшаве решили перестраховаться после падения ракеты в селе Пшеводов и отправили своих спортсменов на мундиаль с усиленными мерами безопасности.

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Сборная Польши по футболу отправилась на Чемпионат мира-2022 в Катар в сопровождении истребителей F-16. Об этом сообщается в официальном Twitter сборной.

"К южной границе Польши нас сопровождали самолеты F16! Спасибо и привет пилотам", –– прокомментировали футболисты опубликованное в соцсетях видео с истребителями.

Как уточняет портал Polsat News, сборная Польши стартовала из военной части аэропорта Окенце в Варшаве, поэтому ни болельщики, ни журналисты не смогли проводить футболистов. Истребители вылетели с базы в Кшесинах под Познанью.

Такие меры безопасности были предприняты в связи с падением ракеты в селе Пшеводов на границе с Украиной 15 ноября.

Сборная уже приземлилась в Катаре, где в этом году будет проходить мундиаль.

Чемпионат мира-2022 стартует 20 ноября и продлится до 18 декабря.

Напомним, журналисты узнали подробности о двух жертвах падения ракеты в Пшеводове 15 ноября. Жертвами оказались 60-летний Богуслав Вос и 62-летний Богдан Чупек, которые работали на агропредприятии. Мужчины дружили несколько десятилетий и погибли вместе.

Ранее Фокус писал, что на место инцидента в Польше прибыли украинские эксперты.