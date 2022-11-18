Після вибухів: збірна Польщі вилетіла в Катар на ЧС-2022 у супроводі винищувачів F-16

У Варшаві вирішили перестрахуватися після падіння ракети у селі Пшеводов та відправили своїх спортсменів на мундіаль із посиленими заходами безпеки.

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Збірна Польщі з футболу вирушила на Чемпіонат світу-2022 до Катару у супроводі винищувачів F-16. Про це повідомляється в офіційному Twitter збірній.

"До південного кордону Польщі нас супроводжували літаки F16! Дякую і привіт пілотам", — прокоментували футболісти опубліковане в соцмережах відео з винищувачами.

Як уточнює портал Polsat News, збірна Польщі стартувала з військової частини аеропорту Окенце у Варшаві, тож ні вболівальники, ні журналісти не змогли проводити футболістів. Винищувачі вилетіли з бази у Кшесінах під Познанню.

Таких заходів безпеки було вжито через падіння ракети в селі Пшеводов на кордоні з Україною 15 листопада.

Збірна вже приземлилася у Катарі, де цього року проходитиме мундіаль.

Чемпіонат світу-2022 стартує 20 листопада та триватиме до 18 грудня.

Нагадаємо, журналісти дізналися про дві жертви падіння ракети в Пшеводові 15 листопада. Жертвами виявилися 60-річний Богуслав Вос та 62-річний Богдан Чупек, які працювали на агропідприємстві. Чоловіки дружили кілька десятиліть та загинули разом.

Раніше Фокус писав, що на місце інциденту до Польщі прибули українські експерти.