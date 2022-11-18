Скандал у НОК: після демаршу Шевченка про вихід із комітету заявили Суркіс і Шуфрич

Екстренер збірної України Андрій Шевченко відмовився від посади віцепрезидента олімпійського комітету "через склад учасників". Головою НОК переобрали Вадима Гутцайта, серед його представників були також Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич.

Related video

Колишній тренер футбольної збірної України Андрій Шевченко відмовився працювати в Національному олімпійському комітеті. За словами Шевченка, Україна платить за свободу безмежно високу ціну — життям своїх громадян, тож треба бути гідними їх. Про це ексфутболіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Шевченко пояснив, що в найважчий час в історії України він був би радий допомогти всім, чим може заради спільної перемоги. Але водночас не може залишитися в НОК за його поточного складу.

"Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас я не можу залишитися у складі НОК за такого складу", — пояснив Шевченко.

За його словами, Україна "платить за свободу безмежно високу ціну життям найкращих українців. І ми повинні бути гідними їх".

Напередодні Андрія Шевченка було обрано віцепрезидентом НОК. Президентом переобрали Вадима Гутцайта. Чинний голова НОК отримав 83,6% голосів, а переможець Токійської олімпіади Жан Беленюк набрав 14,97% голосів.

До складу НОК також увійшли:

Григорій Суркіс;

Нестор Шуфрич;

Олександр Усик;

Марина Бех-Романчук;

Лілія Подкопаєва та ін.

Після резонансної заяви Шевченка Григорій Суркіс і Нестор Шуфрич написали власні заяви на ім'я президента НОК Вадима Гутцайта та повідомили про вихід із НОК України.

Шевченко очолить УАФ?

Автори Telegram-каналу Динамо Київ Inside припускають, що Шевченко стане головою Української асоціації футболу. Напередодні відомих ексдинамівців — Шевченка, Ярмоленка та Реброва — помітили в Києві.

"Кожен із них планує у наступному році отримати роботу в столиці України. У кожного свої плани", — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що Сергій Ребров очолить збірну після нинішнього наставника команди Олександра Петракова. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко перейде до "Динамо", оскільки влітку 2023 року в нього закінчується термін контракту із саудитами. Шевченко замінить Андрія Павелка на посаді голови УАФ.

Нагадаємо, що після вибухів ракет збірна Польщі з футболу вилетіла на Кубок світу в Катарі-2022 у супроводі винищувачів F-16.

Раніше Фокус повідомляв, що Катар залишив уболівальників без пива. Алкоголь біля стадіонів продаватися не буде, хоча раніше повідомлялося, що влада близькосхідної країни готова піти на поступки.