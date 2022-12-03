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Спорт Чемпионат мира по футболу-2022

ЧМ-2022: катарцы фотографировали хорватскую модель "не одобряя откровенных нарядов" (фото)

Ивана Кнолл
Фото: Instagram | У хорватской модели появилось несколько сотен тысяч новых подписчиков за время Чемпионата мира

После матча Хорватии и Марокко модель, которая поддерживает свою национальную сборную уже на третьем чемпионате мира, назвали самым сексуальным фаном этого турнира.

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Жители Карата на трибунах стадионов, где проходят матчи Чемпионата мира-2022, с неодобрительными улыбками фотографировали Мисс Хорватии. Этим катарцы якобы демонстрировали свое несогласие с тем, как одевается болельщица и модель Ивана Кнолл, заявил высокопоставленный местный чиновник, передает The Daily Mail.

После матча Хорватии и Марокко модель, которая поддерживает свою национальную сборную уже на третьем чемпионате мира, назвали самым сексуальным фаном этого турнира.

Хорватская болельщица Ивана Кнолл Fullscreen
Хорватская болельщица Ивана Кнолл

Известный катарский предприниматель Мохаммед Хассан Аль-Джефари написал в своем Twitter, что мужчины фотографировали болельщицу Хорватии не потому, что она им нравилась, а потому что были против того, в каком виде она приходит на трибуны.

Твит катарского бизнесмена Fullscreen
Твит катарского бизнесмена

Туристам, которые приехали в Катар на чемпионат мира, советовали не оголять плечи и избегать коротких юбок, поскольку за это предусмотрены крупные штрафы и даже тюремные сроки.

Хорватская болельщица Ивана Кнолл Fullscreen
Хорватская болельщица Ивана Кнолл

Вместе с тем не всех пользователей сети микроблогов устроило объяснение катарского бизнесмена. Один из них написал, что это нелепая попытка оправдаться.

Хорватская болельщица Ивана Кнолл Fullscreen
Хорватская болельщица Ивана Кнолл

"Выражения их лиц, язык тела, то, как они держат телефон — все говорит об обратном", — написал пользователь.

Ивана Кнолл Fullscreen
Ивана Кнолл

Ивана Кол опубликовала пост, приуроченный к тому, что число ее подписчиков перевалило за миллион. Несколько сотен тысяч прибавилось за время Чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что хорватская модель не боится ареста полиции нравов из-за своей одежды на трибунах стадионов в Катаре.

Ранее Фокус сообщал, что полиция Ирана застрелила болельщика, который праздновал поражение своей команды от сборной США. 27-летний мужчина вместе с группой других радовался победе США на Чемпионате мира в Катаре, протестуя таким образом против репрессий и преследований со стороны властей.