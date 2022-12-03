ЧМ-2022: катарцы фотографировали хорватскую модель "не одобряя откровенных нарядов" (фото)

После матча Хорватии и Марокко модель, которая поддерживает свою национальную сборную уже на третьем чемпионате мира, назвали самым сексуальным фаном этого турнира.

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Жители Карата на трибунах стадионов, где проходят матчи Чемпионата мира-2022, с неодобрительными улыбками фотографировали Мисс Хорватии. Этим катарцы якобы демонстрировали свое несогласие с тем, как одевается болельщица и модель Ивана Кнолл, заявил высокопоставленный местный чиновник, передает The Daily Mail.

После матча Хорватии и Марокко модель, которая поддерживает свою национальную сборную уже на третьем чемпионате мира, назвали самым сексуальным фаном этого турнира.

[ + – ] Хорватская болельщица Ивана Кнолл

Известный катарский предприниматель Мохаммед Хассан Аль-Джефари написал в своем Twitter, что мужчины фотографировали болельщицу Хорватии не потому, что она им нравилась, а потому что были против того, в каком виде она приходит на трибуны.

[ + – ] Твит катарского бизнесмена

Туристам, которые приехали в Катар на чемпионат мира, советовали не оголять плечи и избегать коротких юбок, поскольку за это предусмотрены крупные штрафы и даже тюремные сроки.

[ + – ] Хорватская болельщица Ивана Кнолл

Вместе с тем не всех пользователей сети микроблогов устроило объяснение катарского бизнесмена. Один из них написал, что это нелепая попытка оправдаться.

[ + – ] Хорватская болельщица Ивана Кнолл

"Выражения их лиц, язык тела, то, как они держат телефон — все говорит об обратном", — написал пользователь.

[ + – ] Ивана Кнолл

Ивана Кол опубликовала пост, приуроченный к тому, что число ее подписчиков перевалило за миллион. Несколько сотен тысяч прибавилось за время Чемпионата мира в Катаре.

Напомним, что хорватская модель не боится ареста полиции нравов из-за своей одежды на трибунах стадионов в Катаре.

Ранее Фокус сообщал, что полиция Ирана застрелила болельщика, который праздновал поражение своей команды от сборной США. 27-летний мужчина вместе с группой других радовался победе США на Чемпионате мира в Катаре, протестуя таким образом против репрессий и преследований со стороны властей.