ЧС-2022: катарці фотографували хорватську модель "не схвалюючи відверте вбрання" (фото)

Після матчу Хорватії та Марокко модель, яка підтримує свою національну збірну вже на третьому чемпіонаті світу, назвали найсексуальнішим фаном цього турніру.

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Мешканці Катару на трибунах стадіонів, де відбуваються матчі Чемпіонату світу-2022, з несхвальними посмішками фотографували Міс Хорватії. Цим катарці нібито демонстрували свою незгоду з тим, як одягається вболівальниця та модель Івана Кнолл, заявив високопосадовець, передає The Daily Mail.

Після матчу Хорватії та Марокко модель, яка підтримує свою національну збірну вже на третьому чемпіонаті світу, назвали найсексуальнішим фаном цього турніру.

[ + – ] Хорватська вболівальниця Івана Кнолл

Відомий катарський підприємець Мохаммед Хассан Аль-Джефарі написав у своєму Twitter, що чоловіки фотографували вболівальницю Хорватії не тому, що вона їм подобалася, а тому, що були проти того, як вона приходить на трибуни.

[ + – ] Твіт катарського бізнесмена

Туристам, які приїхали в Катар на чемпіонат світу, радили не оголювати плечі й уникати коротких спідниць, оскільки за це передбачені великі штрафи та навіть тюремні терміни.

[ + – ] Хорватська вболівальниця Івана Кнолл

Разом із тим, не всіх користувачів мережі мікроблогів влаштувало пояснення катарського бізнесмена. Один із них написав, що це безглузда спроба виправдатися.

[ + – ] Хорватська вболівальниця Івана Кнолл

"Вирази їхніх облич, мова тіла, те, як вони тримають телефон, — усе говорить про інше", — написав користувач.

[ + – ] Івана Кнолл

Івана Кнолл опублікувала пост, приурочений до того, що кількість її підписників перевищила мільйон. На кілька сотень тисяч побільшало за час Чемпіонату світу в Катарі.

Нагадаємо, що хорватська модель не боїться арешту поліції моралі через свій одяг на трибунах стадіонів у Катарі.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція Ірану застрелила вболівальника, який святкував поразку своєї команди від збірної США. 27-річний чоловік разом із групою інших радів перемозі США на Чемпіонаті світу в Катарі, протестуючи так проти репресій і переслідувань із боку влади.