ЧС у Катарі-2022: хорватська модель Івана Кнолл не боїться арешту через відверте вбрання (фото)

Влада Катару була обурена розкутим фотосетом моделі з Маямі. Посипалися погрози у соцмережах та закиди в неповазі до мусульманського народу.

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Хорватська модель та за сумісництвом футбольна вболівальниця Івана Кнолл вирішила особисто перевірити встановлені владою Катару обмеження щодо одягу. Дівчина вирішила підтримати свою збірну під час чемпіонату світу, з'являючись на трибунах у відвертому вбранні у кольорах хорватського прапора. Про це повідомляє портал OutKick.

Для колишньої претендентки на звання "Міс Хорватія" чемпіонат світу з футболу у Катарі став уже третім. Минулої неділі вона позувала перед камерами напередодні матчу проти Канади, в якому хорвати розгромили північноамериканську збірну з рахунком 4:1.

[ + – ] Івана Кнолл на чемпіонаті світу у Катарі

Ризикований фотосет не залишився непоміченим і місцева консервативна громадськість очікувано обурилася. Посипалися погрози у соцмережах закиди та погрози у неповазі до мусульманського народу.

[ + – ] Івана Кнолл на трибунах під час матчу Чемпіонату світу у Катарі

"Тепер зрозуміло, чому багато хто не хотів брати участь у цьому цирку", — прокоментувала дівчина скандал, який, до речі, збільшив кількість її підписників в Instagram майже на 200 тисяч.

[ + – ] Івана Кнолл підтримує збірну Хорватії на відповідному вбранні

Перемога над Канадою дозволила хорватській збірній — фіналісту минулого чемпіонату світу — на пару з марокканцями очолити групу F. Тепер у протистоянні з Бельгією їм буде достатньо і нічиї, щоби продовжити боротьбу в наступному раунді.

[ + – ] Івана Кнолл на Чемпіонаті світу

Очевидно, поки Хорватія продовжуватиме брати участь у турнірі, Івана також продовжить привертати увагу футбольної громадськості, якщо, звичайно, не втрутиться місцева поліція вдач.

[ + – ] Модель Івана Кнолл

За словами моделі, яка живе в Маямі, дрес-код у Катарі забороняє оголювати плечі, коліна, живіт, а коли вона прочитала правила, зрозуміла, що в її гардеробі взагалі немає такого одягу, який прикривав би всі згадані частини тіла.

[ + – ] Івана Кнолл у Катарі

"Але коли я приїхала, то була здивована, що спочатку мені не робили зауважень щодо одягу. Вони дозволяють носити все, що ви хочете, але не в урядових будівлях", — пояснила дівчина в інтерв'ю журналістам.

Нагадаємо, що дружинам футболістів заборонили короткі спідниці та глибокі вирізи у Катарі. Подруги футболістів англійської збірної взяли на чемпіонат світу валізи з дизайнерським одягом, косметикою та прикрасами. Однак топи з глибоким вирізом і шорти, що облягають, довелося залишити вдома.

Раніше Фокус повідомляв про права людини на ЧС-2022. Влада Катару збирається внести Португалію в "чорний список" після мундіалю. Місцеве керівництво було незгодне з заявами президента Португалії Марсело Ребелу де Соузи, який висловився щодо доступності освіти у Катарі для різних соціальних груп.