Права человека на ЧМ-2022: Катар внесет Португалию в "черный список" после мундиаля, — СМИ

Властям Катара не понравились заявления президента Португалии Марсело Ребелу де Соузы. Он высказался о правах человека в контексте доступа к образованию в Катаре для людей из разных социальных групп и с разной сексуальной ориентацией.

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Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза в ходе конференции в Дохе сделал заявление о правах человека в Катаре, после чего власти страны заявили о том, что они намерены внести Португалию в "черный список" по окончании чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает издание "Portugal Posts".

Обозреватели пишут, что заявления прозвучали в кулуарах игры между Португалией и Ганой, и хотя, по мнению журналистов, они были достаточно сдержанными, местным властям это не понравилось. Санкции начнут действовать сразу после чемпионата мира-2022.

В частности де Соуза высказался о правах человека в Катаре в контексте доступа к образованию в стране для мигрантов и разных социальных групп, в том числе для лиц разной сексуальной ориентации.

"Права человека — это социальные права, экономические права, политические права, а также личные права. И это так важно. Образование должно быть доступно для всех — бедных, мигрантов, людей с разными политическими идеями, даже с разной сексуальной ориентацией… Катар не уважает права человека… Впрочем, давайте забудем об этом", — сказал он 24 ноября.

Власти Катара также рассмотрели и предыдущие заявления руководителей страны, после чего к вице-премьеру Катара вызвали посла Португалии в стране, отмечает издание.

"Португалия окажется в черном списке Катара сразу после окончания чемпионата мира, что может иметь политические и экономические последствия и повлияет на передвижение людей между двумя странами", — говорится в материале.

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Первый безалкогольный. 20 ноября стартует Чемпионат мира по футболу в Катаре

Отметим что чемпионат мира по футболу в Катаре за короткое время уже успел обрасти скандалами из-за ограничений, характерных для мусульманской страны. Буквально в начале мундиаля разразился скандал с ЛГБТ+ символикой после того, как власти Катара отказались принимать самолет немецкой сборной, на фюзеляж которого был нанесен лозунг ЛГБТ.

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Масло в огонь подлили футболисты сборной Англии, которые решили одеть на матч радужные повязки с надписью One Love. Однако руководство ФИФА категорически запретили подобные инициативы, пригрозив сборной штрафом. Более того 25 ноября стало известно, что футбольным фанатам сборной Англии запретили наряжаться в костюмы средневековых рыцарей и крестоносцев. По мнению ФИФА, такие наряды могут быть оскорбительными, поскольку могут напоминать о религиозных войнах, которые вели между собой христиане и мусульмане в Средние века.

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Напомним, футболисты сборной Ирана по футболу не стали петь национальный гимн перед матчем со сборной Англии на Чемпионате мира-2022 в Катаре. Корреспондент издания The Independent Борзу Дарагахи по этому поводу сказал, что это был жест протеста иранских футболистов "против насилия со стороны приспешников Хаменеи".