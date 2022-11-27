Права людини на ЧС-2022: Катар внесе Португалію до "чорного списку" після мундіалю, — ЗМІ

Владі Катару не сподобалися заяви президента Португалії Марсело Ребелу де Сози. Він висловився про права людини в контексті доступу до освіти в Катарі для людей різних соціальних груп і з різною сексуальною орієнтацією.

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Президент Португалії Марсело Ребелу де Соза під час конференції в Досі зробив заяву про права людини в Катарі, після чого влада країни заявила про те, що вона має намір внести Португалію в "чорний список" після закінчення чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє видання "Portugal Posts".

Оглядачі пишуть, що заяви пролунали в кулуарах гри між Португалією та Ганою, і хоча, на думку журналістів, вони були досить стриманими, місцевій владі це не сподобалося. Санкції почнуть діяти одразу після чемпіонату світу-2022.

Зокрема, де Соуза висловився про права людини в Катарі в контексті доступу до освіти в країні для мігрантів та різних соціальних груп, зокрема для осіб різної сексуальної орієнтації.

"Права людини — це соціальні права, економічні права, політичні права, а також особисті права. І це так важливо. Освіта має бути доступною для всіх — бідних, мігрантів, людей з різними політичними ідеями, навіть із різною сексуальною орієнтацією... Катар не поважає права людини… Втім, забудемо про це", — сказав він 24 листопада.

Влада Катару також розглянула і попередні заяви керівників країни, після чого до віцепрем'єра Катару викликали посла Португалії в країні, зазначає видання.

"Португалія опиниться у чорному списку Катару відразу після закінчення чемпіонату світу, що може мати політичні та економічні наслідки та вплине на пересування людей між двома країнами", — йдеться у матеріалі.

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Зазначимо, що чемпіонат світу з футболу в Катарі за короткий час вже встиг обрости скандалами через обмеження, характерні для мусульманської країни. Буквально на початку мундіалю вибухнув скандал із ЛГБТ+ символікою після того, як влада Катару відмовилася приймати літак німецької збірної, на фюзеляж якого було нанесено гасла ЛГБТ.

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Масла у вогонь підлили футболісти збірної Англії, які вирішили одягнути на матч райдужні пов'язки з написом One Love. Проте керівництво ФІФА категорично заборонили подібні ініціативи, погрожуючи збірній штрафом. Понад те, 25 листопада стало відомо, що футбольним фанатам збірної Англії заборонили вбиратися в костюми середньовічних лицарів та хрестоносців. На думку ФІФА, такі вбрання можуть бути образливими, оскільки можуть нагадувати про релігійні війни, які вели між собою християни та мусульмани в Середні віки.

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Нагадаємо, футболісти збірної Ірану з футболу не співали національний гімн перед матчем зі збірною Англії на Чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Кореспондент видання The Independent Борзу Дарагахі з цього приводу сказав, що це був жест протесту іранських футболістів проти насильства з боку поплічників Хаменеї.