Уболівальникам на мундіалі в Катарі заборонили одягатися хрестоносцями, — Times (відео)

У Міжнародній федерації футболу заборонили одягати маскарадні костюми, які зображають лицарів чи хрестоносців та можуть нагадувати про релігійні війни між християнами та мусульманами.

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) заборонила вболівальникам на Чемпіонаті світу одягати костюми у вигляді лицарів та хрестоносців, оскільки ці вбрання можуть не вітатись у Катарі. Про це повідомляє британське видання The Times.

Зазначається, що футбольні фанати одягнені в кольчуги з пластиковими мечами і щитами з Георгіївським хрестом попереджені про те, що їм не дозволять увійти на стадіон Аль-Байт в Аль-Хор на півночі Дохи.

"Костюми хрестоносців в арабському контексті можуть бути образливими стосовно мусульман", — сказано в заяві ФІФА.

Антидискримінаційна група Kick It Out також порадила вболівальникам не одягати маскарадні костюми, що зображають лицарів чи хрестоносців та які нагадують про середньовічні релігійні війни між християнами та мусульманами.

"Ми радимо вболівальникам, які відвідують матчі Чемпіонату світу з футболу, пам'ятати, що деякі види одягу, такі як маскарадні костюми, що зображають лицарів або хрестоносців, можуть не вітатись у Катарі та інших ісламських країнах", — сказала представниця Kick It Out.

За її словами, вболівальники перед поїздкою до Катару мали ознайомитися з рекомендаціями МЗС щодо місцевих звичаїв, щоб уникати різноманітних конфліктних ситуацій.

Скандал із символікою ЛГБТ+

Заборона на маскарадні костюми у вигляді хрестоносців озвучена на тлі скандалу із символікою ЛГБТ+, який виник після того, як ФІФА виступила категорично проти пов'язок на руках футболістів із написом One Love на тлі кольорів веселки. Таку пов'язку хотів одягнути перед матчем з Іраном капітан збірної Англії Гаррі Кейн, проте у ФІФА заборонили такі ініціативи та закликали поважати правила та цінності країни, яка приймає.

"ФІФА ясно дала зрозуміти, що накладе спортивні санкції, якщо наші капітани носитимуть райдужні пов'язки на полі... Ми були готові платити штрафи... Однак ми не можемо поставити гравців у ситуацію, коли вони можуть бути попереджені або навіть змушені залишити поле", — говорилося у спільній заяві збірних Англії, Уельсу, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів та Швейцарії.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної Ірану відмовилися співати перед початком матчу національний гімн. Так висловили солідарність із жертвами протестів у країні.

Іранські баскетболістки 21 листопада зняли хіджаби на знак солідарності з протестувальниками проти правлячого режиму в країні. Тренер жіночої команди Фарзане Джамамі закликала жінок не ховатися, підняти голову та показати себе сильними та вільними.