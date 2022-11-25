Болельщикам на мундиале в Катаре запретили наряжаться крестоносцами, — Times (видео)

В Международной федерации футбола запретили одевать маскарадные костюмы, изображающие рыцарей или крестоносцев, которые могут напоминать о религиозных войнах между христианами и мусульманами.

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Международная федерация футбола (ФИФА) запретила болельщикам на чемпионате мира надевать костюмы в виде рыцарей и крестоносцев, поскольку эти наряды могут не приветствоваться в Катаре. Об этом сообщает британское издание The Times.

Отмечается, что футбольные фанаты одетые в кольчуги и несущие пластиковые мечи и щиты с Георгиевским крестом, были предупреждены о том, что им не разрешат войти на стадион Аль-Байт в Аль-Хор, к северу от Дохи.

"Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны по отношению к мусульманам", — сказано в заявлении ФИФА.

Антидискриминационная группа Kick It Out также посоветовала болельщикам не надевать маскарадные костюмы, изображающие рыцарей или крестоносцев, которые напоминают о средневековых религиозных войнах между христианами и мусульманами.

"Мы советуем болельщикам, посещающим матчи чемпионата мира по футболу, помнить, что некоторые виды одежды, такие как маскарадные костюмы, изображающие рыцарей или крестоносцев, могут не приветствоваться в Катаре и других исламских странах", — сказала представительница Kick It Out.

По ее словам, болельщики перед поездкой в Катар должны были ознакомиться с рекомендациями МИД относительно местных обычаев, чтобы избегать всевозможных конфликтных ситуаций.

Скандал с символикой ЛГБТ+

Запрет на маскарадные костюмы в виде крестоносцев был озвучен на фоне скандала с символикой ЛГБТ+, который возник после того, как ФИФА выступила категорически против повязок на руках футболистов с надписью One Love на фоне цветов радуги. Такую повязку хотел надеть перед матчем с Ираном капитан сборной Англии Гарри Кейн, однако в ФИФА запретили подобные инициативы и призвали уважать правила и ценности принимающей страны.

"ФИФА ясно дала понять, что наложит спортивные санкции, если наши капитаны будут носить радужные повязки на поле…Мы были готовы платить штрафы… Однако мы не можем поставить игроков в ситуацию, когда они могут быть предупреждены или даже вынуждены покинуть поле", — говорилось в совместном заявлении сборных Англии, Уэльса, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что футболисты сборной Ирана отказались петь перед началом матча национальный гимн. Таким образом они выразили солидарность с жертвами протестов в стране.

Иранские баскетболистки 21 ноября сняли хиджабы в знак солидарности с протестующими против правящего режима в стране. Тренер женской команды Фарзане Джамами призвала женщин не прятаться, поднять голову и показать себя сильными и свободными.