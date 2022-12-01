Выстрел в голову: полиция Ирана убила болельщика за празднование поражения от сборной США (фото, видео)

Мужчина вместе с группой других местных жителей радовался поражению от сборной США на Чемпионате мира в Катаре. Жертва полицейских оказался товарищем полузащитника иранской сборной, который играл в матче против американцев.

Related video

Полиция иранского города Бендер-Энзели застрелила 27-летнего болельщика Мехрана Самака, который вместе с группой других местных жителей праздновал поражение свой национальной команды в матче против сборной США на Чемпионате мира в Катаре. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина находился в своем автомобиле и сигналил вместе с другими. По данным иранской правозащитной организации IHR, которая базируется в Норвегии, сотрудники сил безопасности застрелили иранца прямым выстрелом в голову после поражения иранской сборной. Судя по всему, таким образом местный житель выражал протест против борьбы с инакомыслием и политических репрессий в Иране.

[ + – ] Иранцы радуются победы США Фото: Скрин видео

Впоследствии выяснилось, что жертва полицейских был товарищем полузащитника сборной Саеда Эзатолахи, который играл в том матче против американцев.

[ + – ] Иранцы радуются поражению своей национальной команды от сборной США

Футболист написал об этом в своих соцсетях.

"Это не то, чего заслуживает наша молодежь. Это не то, чего заслуживает страна", — отметил игрок сборной.

Их общее фото с погибшим, сделанное во время выступлений в молодежной футбольной команде, он подписал словами о том, что "когда-нибудь маски спадут, и правда станет известна".

Напомним, что семьям футболистов сборной Ирана угрожают тюрьмой и пытками за отказ исполнять национальный гимн перед матчами в Катаре.

Ранее Фокус сообщал, что в Катаре впервые признали гибель до 500 рабочих на стройках стадионов для ЧМ-2022. Генсек Верховного комитета по проведению Кубка мира Хасан аль-Тавади не смог назвать точное количество погибших мигрантов.