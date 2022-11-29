Кнутом и пряником: семьям сборной Ирана по футболу угрожают тюрьмой и пытками, — CNN

Родственники иранских футболистов столкнутся с насилием и пытками в том случае, если члены сборной продолжат "вести себя неприлично" и будут отказываться петь национальный гимн.

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В Иране родственникам национальной сборной, которая выступает на чемпионате мира по футболу в Катаре, угрожают тюремным заключением и пытками, если игроки не будут "хорошо себя вести" перед матчем с США во вторник, 29 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники в рядах службы безопасности на чемпионате.

Обозреватели пишут, что после отказа иранских игроков исполнить национальный гимн в матче открытия против сборной Англии 21 ноября игроков вызвали на встречу с представителями Корпуса стражей иранской революции (КСИР). Спортсменов предупредили, что их семьи подвергнутся насилию и пыткам, если они откажутся в дальнейшем петь национальный гимн и присоединятся к любым политическим протестам против режима Тегерана.

Источники телеканала сообщили, что на период проведения чемпионата мира по футболу в Катар прибыли десятки офицеров КСИР для наблюдения за игроками своей сборной. Отмечается, что иранским футболистам не разрешается выходить за территорию расположения команды или встречаться с иностранцами.

Примечательно, что перед игрой со сборной Англии игрокам были обещаны различные подарки, в том числе автомобили, однако иранская политическая верхушка теперь прибегла к прямым угрозам игрокам и их семьям, восприняв поступок футболистов, как унижение с их стороны.

Кроме того источнику стало известно, что правительство Ирана направила в Катар сотни футбольных болельщиков из числа своих сторонников, которые должны изображать поддержку своих футболистов.

"В последней игре против Уэльса режим прислал сотни таких сторонников, чтобы создать ложное ощущение поддержки и благосклонности среди болельщиков. Для следующей игры против США режим планирует значительно увеличить их число до тысячи", — сообщают журналисты.

Напомним, что сборная Ирана по футболу выступает на чемпионате мира в Катаре на фоне внутренних беспорядков, вызванных смертью 22-летней Махсы Амини. Женщина скончалась после того, как ее задержали силовики за "неправильное ношение хиджаба".

Агентство Iran International 14 ноября сообщило, что одного из участников протестных акций в Иране суд приговорил к смертной казни. Его обвинили в поджоге государственного здания, нарушении общественного порядка и создании угрозы нацбезопасности.