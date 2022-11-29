Батогом та пряником: сім'ям збірної Ірану з футболу погрожують в'язницею та тортурами, — CNN

Родичі іранських футболістів зіткнуться з насильством і тортурами в тому випадку, якщо члени збірної продовжать "поводитися непристойно" і відмовлятимуться співати національний гімн.

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В Ірані родичам національної збірної, яка виступає на Чемпіонаті світу з футболу в Катарі, погрожують тюремним ув'язненням і тортурами, якщо гравці "добре не поводитимуться" перед матчем зі США у вівторок, 29 листопада. Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на свої джерела у лавах служби безпеки на чемпіонаті.

Оглядачі пишуть, що після відмови іранських гравців виконати національний гімн у матчі відкриття проти збірної Англії 21 листопада гравців викликали на зустріч із представниками Корпусу вартових іранської революції (КВІР). Спортсменів попередили, що їхні сім'ї зазнають насильства та тортур, якщо вони відмовляться надалі співати національний гімн і приєднаються до будь-яких політичних протестів проти режиму Тегерана.

Джерела телеканалу повідомили, що на період проведення Чемпіонату світу з футболу до Катару прибули десятки офіцерів КВІР для спостереження за гравцями своєї збірної. Зазначається, що іранським футболістам не дозволяється виходити за територію розташування команди або зустрічатися з іноземцями.

Примітно, що перед грою зі збірною Англії гравцям обіцяли різні подарунки, зокрема автомобілі, проте іранська політична верхівка тепер вдалася до прямих погроз гравцям та їхнім родинам, сприйнявши вчинок футболістів як приниження з їхнього боку.

Крім того, джерелу стало відомо, що уряд Ірану направив до Катару сотні футбольних уболівальників з-поміж своїх прихильників, які мають зображати підтримку своїх футболістів.

"В останній грі проти Уельсу режим надіслав сотні таких прихильників, щоб створити хибне відчуття підтримки та прихильності серед уболівальників. Для наступної гри проти США режим планує значно збільшити їхнє число до тисячі", — повідомляють журналісти.

Нагадаємо, що збірна Ірану з футболу виступає на чемпіонаті світу в Катарі на тлі внутрішніх заворушень, спричинених смертю 22-річної Махси Аміні. Жінка померла після того, як її затримали силовики за "неправильне носіння хіджабу".

Агентство Iran International 14 листопада повідомило, що одного з учасників протестних акцій в Ірані суд засудив до страти. Його звинуватили у підпалі державної будівлі, порушенні громадського порядку та створенні загрози нацбезпеці.