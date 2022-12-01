Постріл у голову: поліція Ірану вбила вболівальника за святкування поразки від збірної США (фото, відео)

Чоловік разом з групою інших місцевих жителів тішився поразкою від збірної США на Чемпіонаті світу в Катарі. Жертва поліцейських виявилася товаришем півзахисника іранської збірної, який грав у матчі проти американців.

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Поліція іранського міста Бендер-Ензелі застрелила 27-річного вболівальника Мехрана Самака, який разом з групою інших місцевих мешканців святкував поразку своєї національної команди у матчі проти збірної США на Чемпіонаті світу у Катарі. Про це повідомляє The Mirror.

Чоловік перебував у своєму автомобілі та сигналив разом з іншими. За даними іранської правозахисної організації IHR, яка базується в Норвегії, співробітники сил безпеки застрелили іранця прямим пострілом у голову після поразки іранської збірної. Зважаючи на все, так місцевий житель висловлював протест проти боротьби з інакодумством та політичних репресій в Ірані.

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Згодом з'ясувалося, що жертва поліції був товаришем півзахисника збірної Саєда Езатолахи, який грав у матчі проти американців.

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Футболіст написав про це у своїх соцмережах.

"Це не те, на що заслуговує наша молодь. Це не те, на що заслуговує країна", — зазначив гравець збірної.

Їхнє спільне фото з загиблим, зроблене під час виступів у молодіжній футбольній команді, він підписав словами про те, що "колись маски впадуть, і правда стане відома".

Нагадаємо, що сім'ям футболістів збірної Ірану загрожують в'язницею та тортурами за відмову виконувати національний гімн перед матчами у Катарі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Катарі вперше визнали загибель до 500 робітників на будівництві стадіонів для ЧС-2022. Генсек Верховного комітету з проведення Кубка світу Хасан аль-Таваді не зміг назвати точну кількість загиблих мігрантів.