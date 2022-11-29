В Катаре впервые признали гибель до 500 рабочих во время подготовки к ЧМ-2022

Генсек Верховного комитета по проведению мундиаля Хасан аль-Тавади не смог назвать точное количество мигрантов, погибших при строительстве спортивных объектов в стране. В то же время, правозащитники говорят о тысячах умерших рабочих.

Related video

При строительстве спортивных и инфраструктурных объектов для проведения Чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре погибло от 400 до 500 рабочих-мигрантов. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану рассказал генсек Верховного комитета по проведению мундиаля Хасан аль-Тавади.

"По оценкам, их [погибших] около 400. Между 400 и 500", –– прокомментировал он.

Аль-Тавади не смог назвать точного количество погибших рабочих, при этом он подчеркнул, что даже одна смерть –– "это уже слишком много".

В то же время, как заверил высокопоставленный чиновник, с каждым годом стандарты здоровья и безопасности на строительных объектах улучшаются.

"По крайней мере, на наших объектах, объектах чемпионата мира, за которые мы несем ответственность", — уточнил катарец.

Такие данные катарской стороной озвучиваются впервые, пишет Associated Press. Ранее в Дохе говорили лишь о 40 погибших людей. При этом из них 37 человек якобы умерли из-за инцидентов, никак не связанных с работой.

В то же время, правозащитники оценивают число погибших в тысячи. Так, Amnesty International в прошлом году информировала, что за время строительства объектов при подготовке к мундиалю в Катаре умерло от 6 до 15 тысяч иностранных рабочих.

"За последнее десятилетие тысячи молодых рабочих-мигрантов внезапно и неожиданно умерли в Катаре, несмотря на то, что перед поездкой в ​​страну они прошли обязательное медицинское обследование", –– говорится в расследовании правозащитников.

За время подготовки к ЧМ-2022 Катар построил стадионы, новые линии метро и специальную инфраструктуру, необходимую для проведения турнира, на сумму более 200 миллиардов долларов.

Напомним, Катар готовится внести Португалию в "черный список" после проведения мундиаля. Властям в Дохе не понравились заявления президента Португалии Марсело Ребелу де Соузы. Он высказался о правах человека в контексте доступа к образованию в Катаре для людей из разных социальных групп и с разной сексуальной ориентацией.

Ранее Фокус писал о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) согласилась с требованием властей Катара не продавать пиво на стадионах во время матчей Чемпионата мира 2022 года.