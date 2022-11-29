У Катарі вперше визнали загибель до 500 робітників під час підготовки до ЧС-2022

Генсек Верховного комітету з проведення мундіалю Хасан аль-Таваді не зміг назвати точну кількість мігрантів, які загинули під час будівництва спортивних об'єктів у країні. Водночас правозахисники говорять про тисячі померлих робітників.

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Під час будівництва спортивних та інфраструктурних об'єктів для проведення Чемпіонату світу з футболу-2022 у Катарі загинуло від 400 до 500 робітників-мігрантів. Про це в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану розповів генеральний секретар Верховного комітету з проведення мундіалю Хасан аль-Таваді.

"За оцінками, їх [загинули] близько 400. Між 400 і 500", — прокоментував він.

Аль-Таваді не зміг назвати точної кількості загиблих робітників, водночас він підкреслив, що навіть одна смерть — "це вже занадто багато".

Крім того, як запевнив високопосадовець, з кожним роком стандарти здоров'я та безпеки на будівельних об'єктах покращуються.

"Принаймні на наших об'єктах, об'єктах чемпіонату світу, за які ми несемо відповідальність", — уточнив катарець.

Такі дані катарською стороною озвучуються вперше, пише Associated Press. Раніше у Досі говорили лише про 40 загиблих людей. При цьому з них 37 осіб нібито померли через інциденти, які ніяк не пов'язані з роботою.

Водночас правозахисники оцінюють кількість загиблих у тисячі. Так, Amnesty International минулого року інформувала, що за час будівництва об'єктів під час підготовки до мундіалю в Катарі померло від 6 до 15 тисяч іноземних робітників.

"За останнє десятиліття тисячі молодих робітників-мігрантів раптово і несподівано померли в Катарі, попри те, що перед поїздкою до країни вони пройшли обов'язкове медичне обстеження", — йдеться у розслідуванні правозахисників.

За час підготовки до ЧС-2022 Катар збудував стадіони, нові лінії метро та спеціальну інфраструктуру, необхідну для проведення турніру, на суму понад 200 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Катар готується внести Португалію до "чорного списку" після проведення мундіалю. Владі у Досі не сподобалися заяви президента Португалії Марсело Ребелу де Соузи. Він висловився про права людини в контексті доступу до освіти в Катарі для людей різних соціальних груп і з різною сексуальною орієнтацією.

Раніше Фокус писав, що Міжнародна федерація футболу (ФІФА) погодилася з вимогою влади Катару не продавати пиво на стадіонах під час матчів Чемпіонату світу 2022 року.