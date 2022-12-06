ЧС-2022: хорватська модель за допомогою суші потролила Японію після поразки (фото, відео)

Після перемоги Хорватії над Японією у ¼ фіналу Чемпіонату світу в Катарі Івана Кнолл вирішила пожартувати над японцями. "Сьогодні в меню тільки суші", — такий меседж вона адресувала жителям Країни сходу сонця.

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Найгарячіша вболівальниця Чемпіонату світу в Катарі дражнила японських уболівальників за допомогою відеоролика, в якому вона апетитно поїдає суші. Своє відео Івана Кнолл виклала після перемоги хорватів у матчі проти японців у драматичній серії післяматчевих пенальті. Про це повідомляє The Sun.

Головна вболівальниця збірної Хорватії фотографувалася з японцями перед матчем плей-оф.

[ + – ] "Сьогодні в меню лише суші", — Івана Кнолл після перемоги над збірною Японії

Фото своєї трапези з, мабуть, найвідомішою японською стравою 30-річна модель підписала: "Японіє, ми готові!"

Після перемоги Хорватії над сильною командою Азії Івана опублікувала ще й відео.

[ + – ] Івана Кнолл

"Сьогодні в меню тільки суші", — такий меседж вона адресувала жителям Країни сходу сонця.

Перед матчем модель демонструвала свої форми підписникам і також запропонувала "влаштувати вечірку, як у 1998-му" — відсилка до Чемпіонату світу Франція-98, коли Хорватія вперше заявила про себе як самостійна футбольна збірна, вже не у складі Югославії. Тоді, на ЧС-1998, хорвати посіли третє місце.

[ + – ] Чемпіонат світу в Катарі 2022: серія пенальті у матчі Японія – Хорватія. Відео знято вболівальником на трибунах

У Катарі ж фіналісти минулого чемпіонату світу підтвердили своє реноме фахівців у такому окремому різновиді футбольного мистецтва, як пенальті.

[ + – ] Розчаровані японці після програшу хорватам

До речі, на ЧС-2018 Хорватія виграла дві такі серії, знову ж таки, в 1/8 та в 1/4.

[ + – ] Йосип Юранович втішає свого одноклубника по шотландському "Септику" Даідзена Маєда

Голкіпер Домінік Лівакович став героєм протистояння, відбивши удари Мінаміно, Хітомі та Йосіди. Тепер у чвертьфіналі хорватам треба зіграти з головним фаворитом турніру — збірною Бразилії.

[ + – ] Хорватська модель на пляжі в Катарі [ + – ] Хорватська модель на пляжі в Катарі

У Катарі вже визначилися 6 із 8 чвертьфіналістів: Нідерланди, Аргентина, Франція, Англія, Хорватія, Бразилія. Ще дві путівки до 1/4 фіналу розіграють між собою Марокко та Іспанія, а також Португалії зі Швейцарією.

[ + – ] Івана Кнолл на трибунах стадіону у Досі

У столиці Катару Досі хорватська модель виразно звернула на себе увагу. Вона кинула виклик консервативній мусульманській публіці — на матчі вона ходить у відвертих вбраннях у тон клітчатого національного прапора.

[ + – ] Івана Кнолл на трибунах стадіону

Щойно Івана Кнолл з'являлася на трибунах стадіонів, катарські чоловіки у традиційних мусульманських сорочках кумисах і з куфіями на головах, одразу ж хапалися за телефони, поспішаючи зробити знімок популярної вболівальниці.

Однак відомий катарський підприємець Мохаммед Хасан Аль-Дефарі пояснив, що фотографують вони її, мовляв, тому, що не схвалюють появу жінки в такому відвертому одязі.

За такі провокаційні вибрики моделі погрожували арешти. Але Кнолл заявляє, що не боїться арешту.

Раніше Фокус повідомляв, що футболіст збірної Бразилії та мадридського "Реала" Родріго вирішив запозичити трохи гольової магії у легенди Роналдо. Це він зробив досить оригінально та несподівано для самого Роналдо.