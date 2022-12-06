ЧС-2022: хорватська модель за допомогою суші потролила Японію після поразки (фото, відео)
Після перемоги Хорватії над Японією у ¼ фіналу Чемпіонату світу в Катарі Івана Кнолл вирішила пожартувати над японцями. "Сьогодні в меню тільки суші", — такий меседж вона адресувала жителям Країни сходу сонця.
Найгарячіша вболівальниця Чемпіонату світу в Катарі дражнила японських уболівальників за допомогою відеоролика, в якому вона апетитно поїдає суші. Своє відео Івана Кнолл виклала після перемоги хорватів у матчі проти японців у драматичній серії післяматчевих пенальті. Про це повідомляє The Sun.
Головна вболівальниця збірної Хорватії фотографувалася з японцями перед матчем плей-оф.
Фото своєї трапези з, мабуть, найвідомішою японською стравою 30-річна модель підписала: "Японіє, ми готові!"
Після перемоги Хорватії над сильною командою Азії Івана опублікувала ще й відео.
"Сьогодні в меню тільки суші", — такий меседж вона адресувала жителям Країни сходу сонця.
Перед матчем модель демонструвала свої форми підписникам і також запропонувала "влаштувати вечірку, як у 1998-му" — відсилка до Чемпіонату світу Франція-98, коли Хорватія вперше заявила про себе як самостійна футбольна збірна, вже не у складі Югославії. Тоді, на ЧС-1998, хорвати посіли третє місце.
У Катарі ж фіналісти минулого чемпіонату світу підтвердили своє реноме фахівців у такому окремому різновиді футбольного мистецтва, як пенальті.
До речі, на ЧС-2018 Хорватія виграла дві такі серії, знову ж таки, в 1/8 та в 1/4.
Голкіпер Домінік Лівакович став героєм протистояння, відбивши удари Мінаміно, Хітомі та Йосіди. Тепер у чвертьфіналі хорватам треба зіграти з головним фаворитом турніру — збірною Бразилії.
У Катарі вже визначилися 6 із 8 чвертьфіналістів: Нідерланди, Аргентина, Франція, Англія, Хорватія, Бразилія. Ще дві путівки до 1/4 фіналу розіграють між собою Марокко та Іспанія, а також Португалії зі Швейцарією.
У столиці Катару Досі хорватська модель виразно звернула на себе увагу. Вона кинула виклик консервативній мусульманській публіці — на матчі вона ходить у відвертих вбраннях у тон клітчатого національного прапора.
Щойно Івана Кнолл з'являлася на трибунах стадіонів, катарські чоловіки у традиційних мусульманських сорочках кумисах і з куфіями на головах, одразу ж хапалися за телефони, поспішаючи зробити знімок популярної вболівальниці.
Однак відомий катарський підприємець Мохаммед Хасан Аль-Дефарі пояснив, що фотографують вони її, мовляв, тому, що не схвалюють появу жінки в такому відвертому одязі.
За такі провокаційні вибрики моделі погрожували арешти. Але Кнолл заявляє, що не боїться арешту.
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