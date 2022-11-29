"Одолжи голевой магии": футболист сборной Бразилии на удачу потер ноги легенды Ронадло (видео)

Такая шутка весьма позабавила бомбардира. А в социальных сетях видео впоследствии стало вирусным.

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На съемках интервью для ФИФА нападающий сборной Бразилии Родриго потер ноги легенды бразильского футбола Роналдо, чтобы столь необычным образом позаимствовать у него немного голевой магии для матчей сборной на Чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает TalkSport.

Крайний нападающий мадридского "Реала" Родриго делился впечатлениями от своего первого Чемпионата мира и сетовал на то, что сборная потеряла Неймара, свою главную звезду.

[ + – ] Роналдо и Родриго во время интервью для ФИФА

Он также отвечал на вопрос, по силам ли ему заменить игрока "ПСЖ", если тот не восстановится после травмы на матчи плей-офф.

Роналдо же, который, к слову, с 15 мячами, забитыми на чемпионатах мира, занимает вторую строчку в списке лучших голеадоров в истории этого турнира, сказал своему юному коллеге, что его поддерживает вся Бразилия и пожелал сборной удачи.

[ + – ] Роналдо считается вторым лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира

"Я возьму немного отсюда", — ответил 21-летний Родриго и, к его удивлению Ронадло, потер его ноги, а затем свои собственные.

Такая шутка весьма позабавила бомбардира, а в социальных сетях видео впоследствии стало вирусным.

[ + – ] У Родриго пока нет места в стартовом составе своей команды, на поле в Катаре он выходил только на замены

На Кубке мира 2002 года в Японии и Корее Роналдо двумя голами в финальном матче против Германии принес сборной пятый по счету титул чемпионов мира. Более того, с 8 голами на первом азиатском чемпионате мира "зубастик" стал лучшим бомбардиром.

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