"Одолжи голевой магии": футболист сборной Бразилии на удачу потер ноги легенды Ронадло (видео)
Такая шутка весьма позабавила бомбардира. А в социальных сетях видео впоследствии стало вирусным.
На съемках интервью для ФИФА нападающий сборной Бразилии Родриго потер ноги легенды бразильского футбола Роналдо, чтобы столь необычным образом позаимствовать у него немного голевой магии для матчей сборной на Чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает TalkSport.
Крайний нападающий мадридского "Реала" Родриго делился впечатлениями от своего первого Чемпионата мира и сетовал на то, что сборная потеряла Неймара, свою главную звезду.
Он также отвечал на вопрос, по силам ли ему заменить игрока "ПСЖ", если тот не восстановится после травмы на матчи плей-офф.
Роналдо же, который, к слову, с 15 мячами, забитыми на чемпионатах мира, занимает вторую строчку в списке лучших голеадоров в истории этого турнира, сказал своему юному коллеге, что его поддерживает вся Бразилия и пожелал сборной удачи.
"Я возьму немного отсюда", — ответил 21-летний Родриго и, к его удивлению Ронадло, потер его ноги, а затем свои собственные.
Такая шутка весьма позабавила бомбардира, а в социальных сетях видео впоследствии стало вирусным.
На Кубке мира 2002 года в Японии и Корее Роналдо двумя голами в финальном матче против Германии принес сборной пятый по счету титул чемпионов мира. Более того, с 8 голами на первом азиатском чемпионате мира "зубастик" стал лучшим бомбардиром.
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