"Позич гольової магії": футболіст збірної Бразилії на удачу потер ноги легенди Ронадло (відео)

Такий жарт дуже потішив бомбардира. А у соціальних мережах відео згодом стало вірусним.

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На зйомках інтерв'ю для ФІФА нападник збірної Бразилії Родріго потер ноги легенди бразильського футболу Роналдо, щоб так незвичайно запозичити у нього трохи гольової магії для матчів збірної на Чемпіонаті світу в Катарі. Про це повідомляє TalkSport.

Крайній нападник мадридського "Реала" Родріго ділився враженнями від свого першого Чемпіонату світу і нарікав на те, що збірна втратила Неймара, свою головну зірку.

[ + – ] Роналдо та Родріго під час інтерв'ю для ФІФА

Він також відповідав на запитання, чи під силу йому замінити гравця "ПСЖ", якщо той не відновиться після травми на матчі плей-оф.

Роналдо ж, який, до речі, з 15 м'ячами, забитими на чемпіонатах світу, посідає другий рядок у списку найкращих голеадорів в історії цього турніру, сказав своєму юному колезі, що його підтримує вся Бразилія та побажав збірній удачі.

[ + – ] Роналдо вважається другим найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу

"Я візьму трохи звідси", — відповів 21-річний Родріго і, на подив Ронадло, потер його ноги, а потім свої власні.

Такий жарт дуже потішив бомбардира, а в соціальних мережах відео згодом стало вірусним.

[ + – ] У Родріго поки немає місця у стартовому складі своєї команди, на полі в Катарі він виходив лише на заміни

На Кубку світу 2002 року в Японії та Кореї Роналдо двома голами у фінальному матчі проти Німеччини приніс збірній п'ятий за рахунком титул чемпіонів світу. Понад те, з 8 голами на першому азіатському чемпіонаті світу "зубастик" став найкращим бомбардиром.

Нагадаємо, що тренер збірної Гани зробив таємне селфі із зіркою Південної Кореї після поразки. Колеги втішали Сон Хин Міна, що плаче, а в цей час один із співробітників тренерського штабу дістав телефон і зробив фото з нападником англійського "Тоттенхема".

Раніше Фокус повідомляв, що хорватська модель Івана Колла не боїться арешту в Катарі через відверте вбрання. Владу близькосхідної країни обурив розкутий фотосет хорватської моделі, яка живе в Маямі. Після цього на її адресу посипалися погрози за неповагу до мусульман.