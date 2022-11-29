Тренер Гани таємно зробив селфі з зіркою Південної Кореї у сльозах після поразки на ЧС-2022 (фото)

Поки колеги втішали нападника команди суперника Сон Хин Міна, який плакав, один зі співробітників тренерського штабу дістав телефон і зробив фото з відомим нападником англійського "Тоттенхему".

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Тренер збірної Гани втішав нападника збірної Південної Кореї Сон Хин Міна після програшу в ключовому матчі й вирішив не втрачати нагоди зробити селфі з зіркою Англійської прем'єр-ліги, який плакав. Про це повідомляє The Daily Mirror.

Тоді як колеги втішали нападника команди суперника, один зі співробітників тренерського штабу дістав телефон і зробив фото з нападником англійського "Тоттенхему" Сон Хин Міном.

[ + – ] Сон Хин Мін після матчу з Ганою

У матчі проти Південної Кореї африканська збірна вела з рахунком 2:0, після чого суперник зробив відчайдушні спроби відігратися. Але зрештою ганцям все ж таки вдалося утримати переможний рахунок.

Тренера Південної Кореї Паулу Бенту судді довелося видалити з поля за те, що той надмірно емоційно висловлював свою незгоду з рішенням рефері, яке не дозволило подати кутовий на останніх секундах.

[ + – ] Тренер збірної Південної Кореї отримав червону картку

На думку португальського помічника головного тренера Серхіо Кости, його команда відібрала матч. Португалець, який тренує збірну Південної Кореї, переконаний, що навіть нічия не була б закономірним результатом, оскільки його команда заслуговувала на перемогу.

Напередодні матч між Ганою та Південною Кореєю став уже другим трилером за день після матчу Камеруну та Сербії, який завершився внічию 3:3.

Південна Корея залишилася на останньому місці у своїй групі, і тепер доля виходу в наступний етап турніру залежить не тільки від них самих.

Для попадання до плей-офф у п'ятницю знадобиться обігравати Португалію та сподіватися на сприятливий результат матчу інших суперників по групі.

Нагадаємо, що родичам футболістів збірної Ірану загрожує в'язниця та тортури, якщо гравці команди не виконуватимуть гімну перед початком матчів на Чемпіонаті світу в Катарі.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік у футболці з написом "Рятуйте Україну" з'явився на полі під час матчу між Португалією та Уругваєм. Ним виявився італійський активіст Маріо Феррі, який раніше відвідував Україну як волонтер.