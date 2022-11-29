Тренер Ганы тайно сделал селфи с плачущей звездой Южной Кореи после поражения на ЧМ-2022 (фото)

Пока коллеги утешали плачущего нападающего команды соперника Сон Хын Мина, один из сотрудников тренерского штаба достал телефон и сделал фото с известным нападающим английского "Тоттенхэма".

Related video

Тренер сборной Ганы утешал нападающего сборной Южной Кореи Сон Хын Мина после проигрыша в ключевом матче и решил не упускать возможность сделать селфи с плачущей звездой Английской премьер-лиги. Об этом сообщает The Daily Mirror.

В то время, пока коллеги утешали нападающего команды соперника, один из сотрудников тренерского штаба достал телефон и сделал фото с нападающим английского "Тоттенхэма" Сон Хын Мином.

[ + – ] Сон Хын Мин после матча с Ганой

В матче против Южной Кореи африканская сборная вела со счетом 2:0, после чего соперник предпринять отчаянные попытки отыграться. Но в конечном итоге ганцам все же удалось удержать победный счет.

Тренера Южной Кореи Паулу Бенту судье пришлось удалить с поля за то, что тот излишне эмоционально выражал свое несогласие с решением рефери, не позволившим подать угловой на последних секундах.

[ + – ] Тренер сборной Южной Кореи получил красную

По мнению португальского помощника главного тренера Серхио Косты, у его команды отобрали матч. Португалец, тренирующий сборную Южной Кореи, убежден, что даже ничья не была бы закономерным результатом, поскольку его команда заслуживала победы.

Накануне матч между Ганой и Южной Кореей стал уже вторым триллером за день после матча Камеруна и Сербии, который завершился вничью 3:3.

Южная Корея осталась на последнем месте в своей группе, и теперь судьба выхода в следующий этап турнира зависит не только он них самих.

Для попадания в плей-офф в пятницу понадобится обыгрывать Португалию и надеяться на благоприятный исход матча других соперников по группе.

Напомним, что родственникам футболистов сборной Ирана грозит тюрьма и пытки, если игроки команды не будут исполнять гимн перед началом матчей на Чемпионате мира в Катаре.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина в футболке с надписью "Спасите Украину" появился на поле во время матча между Португалией и Уругваем. Им оказался итальянский активист Марио Ферри, который прежде посещал Украину в качестве волонтера.