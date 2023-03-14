Через корупцію: замість України претендуватиме на проведення ЧС-2030 Марокко

За даними ЗМІ, через війну в Україні у представників ФІФА виникли сумніви, що українська сторона зможе належним чином забезпечити безпеку та інфраструктуру до майбутнього Чемпіонату світу з футболу.

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Марокко разом з Іспанією та Португалією подасть спільну заявку, щоб поборотися за право приймати Чемпіонат світу з футболу 2030 року. Про це повідомлять Morocco World News.

Про те, що остаточну заявку претендентів сформовано, заявив марокканський міністр спорту Чакіб Бенмус на Церемонії видатних досягнень під егідою президента Африканської конфедерації футболу, яка відбулася в руандійському місті Кігалі.

"Ця заявка, безпрецедентна в історії футболу, об'єднає Африку та Європу, північне та південне Середземномор'я, африканський, арабський та європейсько-середземноморський світи", — заявив Бенмусса на церемонії.

З 1994 року, це вже шоста спроба Марокко поборотися за право стати господаркою чемпіонату світу.

Марокко замінить Україну, яка спочатку разом із двома піренейськими країнами мала подати спільну заявку. Однак, наголошується, що це стало неможливо частково через корупційний скандал, до якого було залучено Українську асоціацію футболу.

Повідомляється, що через розв'язану Росією війну у представників ФІФА виникли сумніви в тому, що українська сторона зможе забезпечити безпеку та належним чином підготувати інфраструктуру до майбутнього Чемпіонату світу.

Участь Марокко зручна з погляду географії. До того ж після сенсаційного виступу збірної цієї північноафриканської країни на Чемпіонаті світу в Катарі футбол серед марокканців зараз переживає пік популярності.

На ЧС-2022 у Катарі збірна Марокко несподівано пробилася до півфіналу, де піддалися Франції. У результаті марокканці посіли четверте місце, поступившись у втішному фіналі Хорватії.

Марокко, як і Україна, раніше приймала великий футбольний турнір — Кубок африканських націй 1988 року. Україна ж разом із Польщею була господаркою Чемпіонату Європи 2012 року.

Стати господарями ЧС-2030 хочуть Саудівська Аравія, Єгипет і Греція, які подали спільну заявку, а також представники Латинської Америки — Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай.

Де у підсумку пройде ЧС-2030, стане відомо наступного року.

Раніше Фокус повідомляв, що за 10 хвилин до фінального свистка "Шахтар" повів у матчі з роттердамським "Феєнордом" за вихід до 1/4 Ліги Європи. Проте нідерландці зрівняли рахунок після голу захисника Ярослава Ракицького. Матч-відповідь відбудеться 16 березня.