Ахметов домовився: Михайла Мудрика продають до Англії за 100 мільйонів євро — подробиці

Боси лондонського "Челсі", за неофіційними даними, готові запропонувати 22-річному українцеві контракт до 2030 року та місце в основному складі. Трансфер Михайла Мудрика до Англії особисто погоджував президент "Шахтаря" Рінат Ахметов.

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Футбольні клуби "Челсі" та донецький "Шахтар" офіційно завершують процедуру трансферу 22-річного футболіста Михайла Мудрика за рекордні 100 млн євро. Фокус в одному матеріалі зібрав всю інформацію про трансферну сагу українського вінгера, який найближчим часом має стати повноцінним гравцем "пенсіонерів".

Михайло Мудрик переходить до "Челсі" — що пишуть ЗМІ про трансфер гравця "Шахтаря"

Журналіст Фабриціо Романо, який спеціалізується на футбольних інсайдах, повідомив, що "Шахтар" та "Челсі" погодили трансфер 22-річного Михайла Мудрика. За його словами, лондонський клуб готовий заплатити за перехід футболіста 100 млн. євро.

Фабриціо Романо стверджує, що боси "Челсі" готові запропонувати Михайлу Мудрику контракт до 2030 року та місце в основному складі.

Окремо інсайдер зазначив, що сума трансферу складатиметься з двох частин — 70 млн основних та 30 бонусних, які футболіст та клуб "Шахтар" можуть отримати у разі, якщо вінгер досягне певних завдань, прописаних у контракті. За словами Фабриціо Романа, вже в неділю, 15 січня, Михайло Мудрик має пройти медогляд, після чого "Челсі" офіційно оголосить про трансфер гравця.

Якщо клуби закриють угоду на купівлю 22-річного вінгера — це стане рекордом для українського футболу. До переходу Михайла Мудрика до "Челсі" найдорожчим продажем в УПЛ був трансфер півзахисника "Шахтаря" Фреда до "Манчестер Юнайтед" за 60 млн євро у 2018 році.

[ + – ] Михайло Мудрик перейде до "Челсі" за рекордні 100 млн євро

Раніше на Мудрика полював ще один гранд — лондонський "Арсенал", який за даними Фабриціо Романо, пропонував "Шахтарю" за трансфер українського вінгера 95 млн євро, включаючи різні бонуси. Проте така пропозиція була відкинута після того, як у переговорний процес втрутився "Челсі".

Інсайдер додає, що 22-річного вінгера було поставлено перед вибором босами донецького клубу — або він стає гравцем "пенсіонерів", або він не зможе покинути "Шахтар" у це зимове трансферне вікно.

[ + – ] Михайло Мудрик перейде до "Челсі" за рекордні 100 млн євро

Михайло Мудрик переходить у "Челсі" — офіційна позиція "Шахтаря"

Пресслужба "Шахтаря" підтвердила, що президент футбольного клубу Рінат Ахметов у суботу, 14 січня, обговорив трансфер Михайла Мудрика з одним із співвласників "Челсі" Бехдадом Егбалі.

"Президент ФК "Шахтар" Рінат Ахметов та співвласник ФК "Челсі" Бехдад Егбалі обговорили сьогодні перехід Михайла Мудрика до "Челсі".

[ + – ] Рінат Ахметов обговорив із босами "Челсі" трансфер Михайла Мудрика

Варто зазначити, що менш ніж за добу на офіційний Instagram-аккаунт Михайла Мудрика підписалося близько 270 тисяч користувачів. Приріст у підписниках стався після того, як пресслужба клубу "Челсі" натякнула на можливий трансфер 22-річного вінгера та запропонувала фанатам стежити за українським футболістом у соцмережах. До публікації лондонської команди у Михайла Мудрика в Instagram було близько 500 тисяч підписників.

За даними порталу Transfermarkt, Михайло Мудрик у поточному сезоні у всіх турнірах провів 24 матчі, в яких забив 10 голів та зробив 8 асистів. На момент можливого трансферу до "Челсі" ринкова вартість 22-річного вінгера оцінюється в 40 млн євро.

[ + – ] Михайло Мудрик за неповний сезон забив 10 голів у 24 матчах

На день раніше, 14 січня, у ЗМІ з'явилася інформація про перехід лідера "Динамо" Віктора Циганкова в іспанський клуб-середнячок. За даними журналістів, керівництво київського клубу не змогло домовитися з футболістом про продовження контракту, через що 25-річний вінгер на правах вільного агента перейде до "Жирони" влітку 2023 року.