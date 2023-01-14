Лідер "Динамо" Циганков безкоштовно йде в іспанський клуб-середнячок: деталі угоди

За інформацією журналістів, український футболіст до літа продовжуватиме грати за київську команду, але вже пройшов медогляд у "Жирону".

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Український футболіст Віктор Циганков переходить із "Динамо" до іспанського клубу "Жирона". Про це повідомляє профільний Telegram-канал "Бомбардир".

За інформацією ЗМІ, Віктор Циганков пройшов медогляд та підписав контракт на чотири роки. У понеділок, 16 січня, про перехід мають оголосити офіційно. Згідно з попередньою угодою, футболіст почне грати в "Жироні" влітку 2023 року, а до цього найближчі місяці продовжуватиме виступати за "Динамо".

Як зазначає "РБК-Україна", контракт Віктора Циганкова з "Динамо" закінчиться 30 червня. За пів року до закінчення терміну футболісти мають право самостійно вести переговори з клубами як "вільні агенти", звільнені від зобов'язань. У такому випадку "Жирона" отримає Віктора Циганкова безкоштовно — Динамо не отримає грошей за трансфер, проте іспанський клуб може доплатити українцеві.

13 січня сайт "Динамоманія" повідомив, що Віктор Циганков не прийшов на медогляд у клініці "Добробут", який гравці "Динамо" проходять перед підготовкою до продовження ігрового сезону 2022-2023 років. Відсутність футболіста пов'язують із переходом до іншого клубу.

25-річний Віктор Циганков є випускником Академії "Динамо" і всю кар'єру грав за київський клуб, переважно правофланговим нападником. З 2016 року він провів 236 матчів, забив 94 голи та здійснив 64 асисти. Згідно з сайтом Transfermarkt, Віктор Циганков — третій у списку найдорожчих українських футболістів, його оцінюють у 22 млн євро.

"Жирона" базується в Каталонії і займає 12-й рядок Ла Ліги, за сезон команда набрала 18 очок і лише три пункти переваги над зоною вильоту. Він входить у Football City Group — спортивний холдинг, у складі якого також "Манчестер Сіті", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сіті" та інші футбольні клуби з різних країн світу.

У 2022 році захисник Віталій Миколенко перейшов із "Динамо" до "Евертона" (Ліверпуль). Вартість трансферу склала 17 млн. фунтів стерлінгів.

У грудні Кріштіану Роналду підписав контракт із клубом "Аль-Наср" із Саудівської Аравії. Футболісту зобов'язалися платити по 75 млн. доларів за сезон.