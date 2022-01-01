За маршрутом Київ – Ліверпуль. "Евертон" оголосив про перехід українця Миколенка

Британські ЗМІ повідомляють, що за перехід гравця чемпіон України отримає 17 млн. фунтів.

Англійський футбольний клуб "Евертон" оголосив про перехід українського футболіста Віталія Миколенка. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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Контракт між 22-річним футболістом та клубом із Ліверпуля розрахований на 4,5 роки. Віталій Миколенко став першим трансфером "Евертону" у зимове трансферне вікно.

При цьому офіційно сума трансферу не оголошена, але ВВС повідомляє про те, що за українського футболіста "Евертон" заплатив 17 мільйонів фунтів.

Коментуючи свій перехід до "Евертона", Віталій Миколенко не приховує, що здійснив свою професійну мрію.

"Я завжди мріяв грати у Прем'єр-лізі. Англійський футбол — це те місце, де зародилася гра, і я думаю, що Англія дуже добре підійде для моєї гри.

Мені 22 роки, але я не почуваюся молодою людиною. У мене є досвід гри на європейському рівні, і я сподіваюся, що продовжуватиму вдосконалюватися як гравець.

Я дуже радий можливості зіграти перед нашими вболівальниками у складі "Евертону". Я бачив кілька останніх ігор на Гудісон Парк, і вони були неймовірними.

Це неймовірні фанати, перед якими я відчуваю велику відповідальність", — сказав Миколенко клубній прес-службі.

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Ліверпульський клуб із цього приводу навіть опублікував вітання з Новим роком для українських уболівальників українською мовою.

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При цьому, Миколенко зазначає, що одним із головних завдань зараз для нього буде вивчення мови та адаптація у новому колективі.

"Я почуваюся чудово зараз, і для мене дуже важливо спілкуватися з командою, менеджментом та вболівальниками. Для цього мені потрібно вивчити мову та зрозуміти культуру цього міста, цієї країни та цього клубу. Я зроблю все, що в моїх силах. Я вірю, що тут, в "Евертоні", з урахуванням традицій та амбіцій клубу, я буду рости як особистість і як гравець", — підсумував український захисник.

В основному складі "Динамо" Віталій Миколенко виступав із 2017 року. За чотири роки футболіст зіграв у 132 матчах, у яких забив 7 м'ячів та віддав 20 результативних передач. Миколенко був основним лівим захисником у національній збірній України, разом із якою дійшов до 1/4 фіналу Євро-2020.

Раніше Фокус розповідав, що за трансфер Віталія Миколенка до "Евертона", "Динамо" отримає 23 мільйони євро.