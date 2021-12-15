"Динамо" отримає 23 млн євро за трансфер Віталія Миколенка до "Евертона", — ЗМІ

На захисника київського клубу також претендувала італійська "Рома", але її пропозиція не переконала керівництво "Динамо".

З'явилися подробиці трансферу захисника ФК "Динамо" Київ Віталія Миколенка до "Евертона". 22-річний футболіст перейде в клуб із Ліверпуля за 23 млн євро, повідомляє румунський сайт Рlaysport.

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Найближчим часом про трансфер оголосять офіційно, і вихованець киян приєднається до команди, яка виступає в АПЛ.

Повідомляється також, що на гравця претендувала й італійська "Рома", проте керівництво "вовків" було готове заплатити за його перехід трохи менше — до 18 млн євро.

На думку авторів Telegram-каналу "Динамо Київ Inside", трансфер Миколенка до "Евертона" має цілком логічний вигляд. У своїй нещодавній публікації канал нагадав про партнерські відносини братів Суркісів із власником "Евертона" Алішером Усмановим.

Зазначається, що британські скаути спостерігали за футболістом упродовж кількох сезонів, а представники клубів неодноразово обговорювали можливий трансфер.

"Зазвичай у цьому бізнесі все може вирішуватися двома способами — стрімким і довгограючим. Тут — другий випадок. Товар повинен був дозріти, але не зіпсуватися. Час настав. Євросезон закінчено", — підсумовують виступи захисника за "Динамо" автори публікації, також зазначаючи, що зараз позиція ліворуч у захисті для команди не найпроблемніша.

Багато в чому цей перехід пояснюється ще й тим, що в тренера "Евертона" Рафаеля Бенітеса не склалися стосунки з Люкою Дінем, який був основним лівим захисником і навіть носив капітанську пов'язку до появи біля керма команди іспанського фахівця.

За даними "Динамо Київ Inside", у 2012 році Усманов навіть міг стати власником "Динамо". Брати Суркіси провели успішні переговори з холдингом USM, що належить Усманову. Вартість продажу київського клубу могла становити 400 млн доларів. "Аудиторські та фінансові служби холдингу олігарха, ретельно перевіривши активи, дали добро на покупку. Угода зірвалася за день до підписання", — зазначається в публікації.

Повідомляється, що "Динамо" не було продано російському бізнесменові через дзвінок якогось політика з Банкової, який порадив Усманову не поспішати з покупкою "Динамо".

Раніше Фокус повідомляв, що Віталій Миколенко приєднається до "Евертона" після нового року, оскільки трансферне вікно в Англійській Прем'єр-Лізі відкривається з 1 січня.