Захисник "Динамо" Миколенко перейде до європейського клубу взимку — ЗМІ

Переговори про трансфер 22-річного захисника перебувають у завершальній стадії.

Захисник національної збірної України та київського "Динамо" Віталій Міколенко може змінити місце роботи в зимове міжсезоння, повідомляє видання Meta-Ratings.

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За інформацією джерела, 22-річний футболіст близький до продовження кар'єри в одному з топ-чемпіонатів. Клуб і чемпіонат, із яким веде переговори "Динамо", при цьому не називається.

Повідомляється, що сторони перебувають на фінальній стадії переговорів і про перехід буде оголошено найближчим часом.

Водночас, телеграм-канал "Динамо Київ Inside" повідомляє, що йдеться про англійський "Евертон".

[ + – ] Віталій Миколенко, на думку інсайдерів, близький до переходу до "Евертона"

Сума переходу українського футболіста наразі не озвучується. Портал Transfermarkt.com оцінює вартість гравця в 17 мільйонів євро.

Віталій Миколенко є вихованцем київського "Динамо": за головну команду він виступає з 2017 року. З 2018 року футболіст регулярно викликається до національної збірної України.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, що Віталій Миколенко може стати гравцем "Дженоа", яку тренує ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко. Крім Миколенка, італійські ЗМІ повідомляли, що в "Дженоа" може перейти й ще один українець — Олександр Зінченко, який виступає за "Манчестер Сіті".

Раніше колишній головний тренер ФК "Динамо" Київ Олександр Хацкевич розповідав про те, що півзахисник команди Віктор Циганков був близьким до переходу до мадридського "Атлетіко". Білоруський фахівець не розуміє, чому перехід 24-річного футболіста до мадридського клубу зірвався, але припускає, що однією з причин була невідповідність стилю гри команди Дієго Сімеоне.