"Циганков міг перейти до "Атлетико", — екс-тренер "Динамо" Хацкевич

Колишній головний тренер київського "Динамо" розповів про трансфер українського півзахисника, що не відбувся.

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков міг перейти до мадридського "Атлетико" у літнє міжсезоння. Про це розповів екс-головний тренер київського клубу Олександр Хацкевич в інтерв'ю YouTube-проекту "Пряма червона".

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За словами Хацкевича, інтерес і пропозиція з боку мадридського клубу були досить серйозними, і він не розуміє, чому керівництво столичного клубу не відпустило футболіста.

"Знаю, що зараз був у нього варіант із "Атлетіко" Мадрид. Я це чув, як і ви. Але знаю точно, що міг піти. Чому не склалося, невідомо", — сказав Хацкевич.

Він також вважає, що однією з причин, через які перехід Циганкова в "Атлетико" зірвався, міг стати стиль гри команди.

"Можливо, і це стало фактором того, що Вітя туди не перейшов. Можливо, як каже Ігор Михайлович, не зійшлися в цифрах. Або факс не прийшов. Ми ж не знаємо, як насправді. І знову ж таки, коли ти переходиш в клуб, треба наново всім доводити, що ти гідний грати", — зазначив білоруський фахівець.

Хацкевич зазначив, що свого часу довірив Циганкову капітанську пов'язку, бо розумів, що гравець має авторитет серед молоді.

"Вітя хороший на внутрішньому ринку. Він визначає результат. Він був непоганий, коли пішов Андрюха Ярмоленко, добре відіграв у перші місяці. Зрозуміло, що вже була зовсім інша мотивація. Ти граєш на своїй позиції, плюс я йому довірив капітанську пов'язку. Команда перебудовувалась, я бачив, що акцент буде на молоді. І серед цієї молоді Циганков був одним із лідерів. Я намагався дивитися у майбутнє, щоб розуміти, що буде далі", — сказав Хацкевич.

Раніше Фокус розповідав про те, що Віктор Циганков став найдорожчим українським футболістом за версією спеціалізованого порталу Transfermarkt. Його ціна у вересні 2021 року зросла до 25 мільйонів євро.