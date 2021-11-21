"Цыганков мог перейти в "Атлетико", - экс-тренер "Динамо" Хацкевич

Бывший главный тренер киевского "Динамо" рассказал о несостоявшемся трансфере украинского полузащитника.

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков мог перейти в мадридский "Атлетико" в летнее межсезонье. Об этом рассказал экс-главный тренер киевского клуба Александр Хацкевич в интервью YouTube-проекту "Пряма червона".

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

По словам Хацкевича, интерес и предложение со стороны мадридского клуба были достаточно серьезными и он не понимает, почему руководство столичного клуба не отпустило футболиста.

"Знаю, что сейчас был у него вариант с "Атлетико" Мадрид. Я это слышал, как и вы. Но знаю точно, что мог уйти. Почему не сложилось, неизвестно", — сказал Хацкевич.

Он также считает, что одной из причин, по которым переход Цыганкова в "Атлетико" сорвался, мог стать стиль игры команды.

"Может быть и это послужило для того, чтобы Витя туда не перешел. Может быть, как говорит Игорь Михайлович, не сошлись в цифрах. Или факс не пришел. Мы ж не знаем, как на самом деле. И опять же, когда ты переходишь в клуб, нужно заново всем доказывать, что ты достоин играть", — отметил белорусский специалист.

Хацкевич отметил, что в свое время доверил Цыганкову капитанскую повязку, потому что понимал, что игрок обладает авторитетом среди молодежи.

"Витя хорош на внутреннем рынке. Он определяет результат. Он был неплох, когда ушел Андрюха Ярмоленко, хорошо отыграл в первые месяцы. Понятно, что уже была совершенно другая мотивация. Ты играешь на своей позиции, плюс я ему доверил капитанскую повязку. Команда перестраивалась, я видел, что акцент будет на молодежи. И среди этой молодежи Цыганков был одним из лидеров. Я старался смотреть в будущее, чтобы понимать, что будет дальше", — сказал Хацкевич.

Ранее Фокус рассказывал о том, что Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом по версии специализированного портала Transfermarkt. Его стоимость в сентябре 2021 года возросла до 25 миллионов евро.