Цыганков – дороже трех клубов УПЛ вместе взятых. Обновились цены на украинских футболистов

Стали известны обновленные данные о стоимости футболистов из чемпионата Украины.

Известный портал Transfermarkt обновил информацию об актуальной трансферной стоимости украинских футболистов.

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Общая стоимость всех игроков украинской премьер-лиги составила 443,05 млн евро. Самые дорогие из них – вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков. Его стоимость 25 миллионов евро.

В тройке самых дорогих футболистов также – два игрока донецкого "Шахтера". Это израильтянин Манор Соломон со стоимостью 20 миллионов евро, а также бразильский латераль Додо, стоимость которого оценивается в 20 миллионов евро.

Самым дорогим вратарем лиги является вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, чья стоимость оценивается в 8,5 миллионов евро. Сейчас вратарь восстанавливается после тяжелой травмы и пропустит значительную часть сезона. Тоже самое касается вратаря "Динамо" Георгия Бущана, который несмотря на травму стоит 7,5 миллионов евро.

В тройке самых дорогих вратарей присутствует украинский вратарь "Ворсклы" Дмитрий Ризнык (1,5 миллионов евро), который недавно впервые получил вызов в национальную сборную Украины, но пока что не дебютировал за главную команду страны.

В Топ-3 самых дорогих защитников Лиги кроме Додо находятся левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко со стоимостью 17 миллионов евро и левый центральный защитник Николай Матвиенко – 11 миллионов евро.

Самыми дорогими полузащитниками являются хавы "Шахтера" Алан Патрик и Маркос Антонио и центральный полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко. Все они стоят 8 миллионов евро.

Тройку лучших вингеров формируют Виктор Цыганков, Тете (20 миллионов евро) и Манор Соломон.

Самый стремительный рост в цене показали защитник "Динамо" Илья Забарный и хав "Шахтера" Манор Соломон – оба футболиста подорожали на 5 миллионов евро. Также набрал в цене новичок "Шахтера" Марлон – теперь он стоит 10 миллионов евро вместо 6,5.

Стоимость трех клубов УПЛ меньше, чем стоит Виктор Цыганков в сумме. "Металлист 1925" оценивается в 6 млн евро, "Верес" – в 5,5 миллионов, а "Минай" в 4,55 миллионов.