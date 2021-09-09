Циганков — дорожче трьох клубів УПЛ разом узятих. Оновилися ціни на українських футболістів
Стали відомі оновлені дані про вартість футболістів із чемпіонату України.
Відомий портал Transfermarkt оновив інформацію про актуальну трансферну вартість українських футболістів.
Загальна вартість усіх гравців української прем'єр-ліги склала 443,05 млн євро. Найдорожчі з них — вінгер київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков. Його вартість 25 мільйонів євро.
У трійці найдорожчих футболістів також — два гравці донецького "Шахтаря". Це ізраїльтянин Манор Соломон із вартістю 20 мільйонів євро, а також бразильський латераль Додо, вартість якого оцінюється в 20 мільйонів євро.
Найдорожчим воротарем ліги є воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін, чия вартість оцінюється у 8,5 мільйонів євро. Зараз воротар відновлюється після важкої травми і пропустить значну частину сезону. Те ж саме стосується воротаря "Динамо" Георгія Бущана, який незважаючи на травму коштує 7,5 мільйонів євро.
У трійці найдорожчих воротарів присутній український воротар "Ворскли" Дмитро Різник (1,5 мільйони євро), який нещодавно вперше отримав виклик до національної збірної України, але поки що ні дебютував за головну команду країни.
У топ-3 найдорожчих захисників Ліги крім Додо знаходяться лівий захисник "Динамо" Віталій Миколенко з вартістю 17 мільйонів євро і лівий центральний захисник Микола Матвієнко — 11 мільйонів євро.
Найдорожчими півзахисниками є хави "Шахтаря" Алан Патрік і Маркос Антоніо та центральний півзахисник "Динамо" Микола Шапаренко. Усі вони коштують 8 мільйонів євро.
Трійку кращих вінгерів формують Віктор Циганков, Тете (20 мільйонів євро) і Манор Соломон.
Найстрімкіше зростання в ціні показали захисник "Динамо" Ілля Забарний і хав "Шахтаря" Манор Соломон — обидва футболісти подорожчали на 5 мільйонів євро. Також набрав у ціні новачок "Шахтаря" Марлон — тепер він коштує 10 мільйонів євро замість 6,5.
Вартість трьох клубів УПЛ менше, ніж коштує Віктор Циганков у сумі. "Металіст 1925" оцінюється в 6 млн євро, "Верес" — у 5,5 мільйонів, а "Минай" в 4,55 мільйонів.