Українці Зінченко та Миколенко можуть перейти до "Дженоа" — ЗМІ

Італійські журналісти стверджують, що новий головний тренер команди Андрій Шевченко має намір посилитись українськими виконавцями в зимове міжсезоння.

Півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та захисник київського "Динамо" Віталій Миколенко можуть перейти до складу італійського "Дженоа", повідомляє видання Calcio Mercato.

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Повідомляється, що, незважаючи на те, що до зимового трансферного вікна ще багато часу, новий головний тренер команди Андрій Шевченко має намір посилити склад гравцями, чий потенціал йому добре відомий. Зокрема, йдеться про те, що Миколенко може стати повноцінним футболістом "Дженоа", тоді як у випадку із Зінченком йдеться про оренду.

Зазначимо, що цього сезону Олександр Зінченко не часто з'являється на полі в складі "Манчестер Сіті": він зіграв усього в п'яти матчах у всіх турнірах, сумарно провівши на полі лише 245 хвилин. Частково це пояснюється пошкодженням, через яке українець пропустив невеликий відрізок сезону. Але в цей період на позиції лівого захисника головний тренер "городян" Жузеп Гвардіола задіяв Жуана Канселу, який продемонстрував високі показники результативності — на рахунку португальця 2 голи та 5 результативних передач цього сезону.

І Зінченко, і Миколенко стали основними футболістами збірної України під час керівництва нею Андрієм Шевченком.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв про те, що Андрій Шевченко очолив "Дженоа". В італійських ЗМІ говорили про те, що зарплата українського тренера становитиме 2 мільйони євро за сезон.

Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 до 2021 року. Він залишив свою посаду після Євро-2020, на якому національна команда дійшла до 1/4 фіналу, де поступилася майбутньому фіналісту турніру — збірній Англії.