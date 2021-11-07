Тепер уже офіційно: Андрій Шевченко – головний тренер італійського клубу "Дженоа"

Колишній головний тренер збірної України з футболу уклав контракт із італійцями до червня 2024 року.

45-річний Андрій Шевченко замінив на посаді головного тренера, який виступає в Серії А, клубу "Дженоа" Давиді Баллардіні, повідомляє sport-express.ru

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Фокус вже писав про те, що в клубі з міста Генуя були незадоволені результатами виступів команди, яка зараз посідає 16 місце у чемпіонаті Італії. Тому було ухвалено рішення про заміну головного тренера. Андрій Шевченко зароблятиме в Італії 1,8 мільйона євро на рік, плюс отримуватиме бонуси.

Шевченко очолював збірну України з футболу з 2016 до 2021 року. Під його початком наша збірна на Євро-2020 дійшла до четверфіналу. Після завершення європейської футбольної першості Шевченко вирішив не продовжувати контракт із збірною України.

Для Шевченка Італія майже рідна країна, адже там із 1999 по 2006 роки та в сезоні 2008/2009 він виступав за "Мілан". Граючи за цей клуб він провів 226 матчів та забив 127 голів. 2004 року Шевченко став володарем "Золотого м'яча" як найкращий футболіст Європи.

Прес-служба "грифонів" опублікувала в офіційному клубному "твіттері" емодзі із прапором України. Шевченко зробив репост цього запису, додавши емодзі з клубними квітами "Дженоа" і тим самим підтвердивши, що йдеться саме про його призначення.

Шевченка міг очолити шотландський клуб "Селтік", але інформація про його призначення не підтвердилася.