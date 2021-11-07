Теперь уже официально: Андрей Шевченко – главный тренер итальянского клуба "Дженоа"

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу заключил контракт с итальянцами до июня 2024 года.

45-летний Андрей Шевченко заменил на посту главного тренера, выступающего в Серии А, клуба "Дженоа" Давиде Баллардини, сообщает sport-express.ru

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Фокус уже писал о том, что в клубе из города Генуя, были недовольны результатами выступлений команды, которая сейчас занимает 16 место в чемпионате Италии. Поэтому было принято решение о замене главного тренера. Андрей Шевченко будет зарабатывать в Италии 1,8 миллиона евро в год, плюс будет получать бонусы.

Шевченко возглавлял сборную Украины по футболу с 2016 по 2021 год. Под его началом наша сборная на Евро-2020 дошла до четверьфинала. После завершения европейского футбольного первенства Шевченко решил не продлевать контракт со сборной Украины.

Для Шевченко Италия почти родная страна, ведь там с 1999 по 2006 годы и в сезоне 2008/2009, он выступал за "Милан". Играя за этот клуб он провел 226 матчей и забил 127 голов. В 2004 году Шевченко стал обладателем "Золотого мяча" как лучший футболист Европы.

Пресс-служба "грифонов" опубликовала в официальном клубном "твиттере" эмодзи с флагом Украины. Шевченко сделал репост этой записи, добавив эмодзи с клубными цветами "Дженоа" и тем самым подтвердив, что речь идет именно о его назначении.

Шевченко мог возглавить шотландский клуб "Селтик", но информация о его назначении не подтвердилась.