Андрей Шевченко может возглавить клуб из Великобритании, - The Sun

После ухода с поста главного тренера сборной Украины Шевченко продолжает искать новое место работы. Не исключено, что он займет место Анге Постекоглу.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить ФК "Селтик". Об этом сообщает The Sun.

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Андрей Шевченко после ухода из сборной находится в поисках клуба. Один из вариантов для перехода — шотландский клуб "Селтик". Руководство клуба недовольно нынешним положением дел в Лиге Европе и чемпионате Шотландии. Поэтому они рассматривают вариант замены главного тренера Анге Постекоглу.

Как пишут в издании, проблем с разрешением на работу у экс-тренера сборной Украины не возникнет, так как он свободно владеет языком и много лет жил в Англии.

Нынешний тренер "Селтика" провел неудачный старт в чемпионате, первые семь игр клуб проиграл. Также завершились поражением два матча в Лиге Европе, шотландский клуб занимает последнее место в группе.

[ + – ] Позиция "Селтика" в Лиге Европы Фото: скриншот

Напомним, Андрей Шевченко заявлял, что хотел бы тренировать "Милан", с которым он два раза выходил в финал Лиги чемпионов. Также в СМИ появлялись сообщения, что Шевченко получил предложение возглавить сборную Турции.