Андрей Шевченко хочет тренировать "Милан"

Бывший тренер сборной Украины продолжает рассматривать разные варианты продолжения карьеры.

Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что всегда мечтал возглавить "Милан".

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Также украинец поделился воспоминаниями, каково ему было играть за миланский клуб в качестве игрока.

"Играть за "Милан" в Лиге чемпионов – это серьезный уровень. Я играл до этого в Лиге чемпионов за киевское "Динамо", но впечатления от игры за "Милан" были совсем другие.

Я вышел в два финала Лиги чемпионов, это были фантастические эмоции", – сказал Шевченко в интервью Planeta Milan.

Шевченко вспоминает, что это было отличной возможностью показать свои силы в Европе.

"Лига чемпионов – это витрина молодых талантов. Я только пришел из "Динамо" и начал покорять Европу, играл с каждым матчем все лучше и забивал много голов.

Шевченко признался, что хочет возглавить "Милан" и снова услышать гимн Лиги чемпионов.

"Скучаю по тому времени, кричалкам болельщиков, тренировкам и волнению перед матчами. Я очень хочу вернуться в Милан и снова это все пережить", – сказал Шевченко.

Украинец считает, что нынешний "Милан" имеет хорошие возможности, чтобы успешно выступать в еврокубках.

"Этот "Милан" еще покажет себя, они очень поднялись по уровню. Лига чемпионов поможет игрокам прогрессировать. У нашей команды большой потенциал", – сказал Шевченко.

Напомним, что прошлым летом Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после 5 лет работы, выведя команду в четвертьфинал чемпионата Европы. Сейчас Шевченко ищет варианты дальнейшего продолжения своей карьеры. Среди возможных вариантов в СМИ назывались клуб из США и киевское "Динамо".