Андрей Шевченко хочет тренировать "Милан"
Бывший тренер сборной Украины продолжает рассматривать разные варианты продолжения карьеры.
Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко признался, что всегда мечтал возглавить "Милан".
Также украинец поделился воспоминаниями, каково ему было играть за миланский клуб в качестве игрока.
"Играть за "Милан" в Лиге чемпионов – это серьезный уровень. Я играл до этого в Лиге чемпионов за киевское "Динамо", но впечатления от игры за "Милан" были совсем другие.
Я вышел в два финала Лиги чемпионов, это были фантастические эмоции", – сказал Шевченко в интервью Planeta Milan.
Шевченко вспоминает, что это было отличной возможностью показать свои силы в Европе.
"Лига чемпионов – это витрина молодых талантов. Я только пришел из "Динамо" и начал покорять Европу, играл с каждым матчем все лучше и забивал много голов.
Шевченко признался, что хочет возглавить "Милан" и снова услышать гимн Лиги чемпионов.
"Скучаю по тому времени, кричалкам болельщиков, тренировкам и волнению перед матчами. Я очень хочу вернуться в Милан и снова это все пережить", – сказал Шевченко.
Украинец считает, что нынешний "Милан" имеет хорошие возможности, чтобы успешно выступать в еврокубках.
"Этот "Милан" еще покажет себя, они очень поднялись по уровню. Лига чемпионов поможет игрокам прогрессировать. У нашей команды большой потенциал", – сказал Шевченко.
Напомним, что прошлым летом Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после 5 лет работы, выведя команду в четвертьфинал чемпионата Европы. Сейчас Шевченко ищет варианты дальнейшего продолжения своей карьеры. Среди возможных вариантов в СМИ назывались клуб из США и киевское "Динамо".