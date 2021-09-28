Андрій Шевченко хоче тренувати "Мілан"

Колишній тренер збірної України продовжує розглядати різні варіанти продовження кар'єри.

Екстренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що завжди мріяв очолити "Мілан".

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Також українець поділився спогадами, як йому було грати за міланський клуб як гравець.

"Грати за "Мілан" у Лізі чемпіонів — це серйозний рівень. Я грав до цього в Лізі чемпіонів за київське "Динамо", але враження від гри за "Мілан" були зовсім інші.

Я вийшов у два фінали Ліги чемпіонів, це були фантастичні емоції", — сказав Шевченко в інтерв'ю Planeta Milan.

Шевченко згадує, що це було чудовою можливістю показати свої сили в Європі.

"Ліга чемпіонів — це вітрина молодих талантів. Я тільки прийшов із "Динамо" та почав підкорювати Європу, грав із кожним матчем все краще і забивав багато голів.

Шевченко зізнався, що хоче очолити "Мілан" і знову почути гімн Ліги чемпіонів.

"Сумую за тим часом, криками вболівальників, тренуваннями і хвилюваннями перед матчами. Я дуже хочу повернутися в Мілан і знову це все пережити", — сказав Шевченко.

Українець вважає, що нинішній "Мілан" має хороші можливості, щоб успішно виступати в єврокубках.

"Цей "Мілан" ще покаже себе, вони дуже піднялися за рівнем. Ліга чемпіонів допоможе гравцям прогресувати. У нашої команди великий потенціал", — сказав Шевченко.

Нагадаємо, що минулого літа Шевченко покинув пост головного тренера збірної України після 5 років роботи, вивівши команду у чвертьфінал чемпіонату Європи. Зараз Шевченко шукає варіанти подальшого продовження своєї кар'єри. Серед можливих варіантів у ЗМІ називалися клуб із США та київське "Динамо".