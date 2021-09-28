Андрій Шевченко хоче тренувати "Мілан"
Колишній тренер збірної України продовжує розглядати різні варіанти продовження кар'єри.
Екстренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що завжди мріяв очолити "Мілан".
Також українець поділився спогадами, як йому було грати за міланський клуб як гравець.
"Грати за "Мілан" у Лізі чемпіонів — це серйозний рівень. Я грав до цього в Лізі чемпіонів за київське "Динамо", але враження від гри за "Мілан" були зовсім інші.
Я вийшов у два фінали Ліги чемпіонів, це були фантастичні емоції", — сказав Шевченко в інтерв'ю Planeta Milan.
Шевченко згадує, що це було чудовою можливістю показати свої сили в Європі.
"Ліга чемпіонів — це вітрина молодих талантів. Я тільки прийшов із "Динамо" та почав підкорювати Європу, грав із кожним матчем все краще і забивав багато голів.
Шевченко зізнався, що хоче очолити "Мілан" і знову почути гімн Ліги чемпіонів.
"Сумую за тим часом, криками вболівальників, тренуваннями і хвилюваннями перед матчами. Я дуже хочу повернутися в Мілан і знову це все пережити", — сказав Шевченко.
Українець вважає, що нинішній "Мілан" має хороші можливості, щоб успішно виступати в єврокубках.
"Цей "Мілан" ще покаже себе, вони дуже піднялися за рівнем. Ліга чемпіонів допоможе гравцям прогресувати. У нашої команди великий потенціал", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, що минулого літа Шевченко покинув пост головного тренера збірної України після 5 років роботи, вивівши команду у чвертьфінал чемпіонату Європи. Зараз Шевченко шукає варіанти подальшого продовження своєї кар'єри. Серед можливих варіантів у ЗМІ називалися клуб із США та київське "Динамо".