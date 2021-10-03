Андрій Шевченко може очолити клуб з Великобританії, — The Sun

Після відходу з поста головного тренера збірної України Шевченко продовжує шукати нове місце роботи. Не виключено, що він займе місце Анге Постекоглу.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити ФК "Селтік". Про це повідомляє The Sun.

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Андрій Шевченко після відходу зі збірної знаходиться в пошуках клубу. Один з варіантів для переходу — шотландський клуб "Селтік". Керівництво клубу незадоволене нинішнім станом справ в Лізі Європі і чемпіонаті Шотландії. Тому вони розглядають варіант заміни головного тренера Анге Постекоглу.

Як пишуть у виданні, проблем з дозволом на роботу в екстренера збірної України не виникне, бо він вільно володіє мовою і багато років жив в Англії.

Нинішній тренер "Селтіку" провів невдалий старт в чемпіонаті, перші сім ігор клуб програв. Також завершилися поразкою два матчі в Лізі Європі, шотландський клуб посідає останнє місце в групі.

[ + – ] Позиція "Селтіка" в Лізі Європи Фото: скриншот

Нагадаємо, Андрій Шевченко заявляв, що хотів би тренувати "Мілан", з яким він два рази виходив у фінал Ліги чемпіонів. Також в ЗМІ з'являлися повідомлення, що Шевченко отримав пропозицію очолити збірну Туреччини.