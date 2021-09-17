Шевченко отримав пропозицію роботи з Туреччини

Колишній головний тренер збірної України продовжує пошук нового місця роботи.

Ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав нову пропозицію роботи, повідомляє німецький Kicker.

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За інформацією видання, українець отримав пропозицію очолити збірну Туреччини. Ще одним кандидатом на посаду є головний тренер молодіжної збірної Німеччини Штефан Кунц.

Поки невідомо, чи прийняв Шевченко пропозицію з Туреччини і чи веде з ними переговори.

Зараз Шевченко перебуває в пошуках нового місця роботи і розглядає різні варіанти продовження тренерської кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Шевченко отримав три пропозиції від клубів з вищої американської ліги і почав із ними перший етап переговорів.

Нагадаємо, що Шевченко з конфліктом покинув збірну України після виходу в чвертьфінал чемпіонату Європи. Очікувалося, що Шевченко продовжить працювати зі збірною, але влітку він оголосив, що покидає команду і бажає сконцентруватися на клубній кар'єрі тренера.

Федерація спробувала запросити очолити збірну України Сергія Реброва, але той зовсім нещодавно підписав контракт із клубом з ОАЕ і не зумів домовитися про відхід звідти заради збірної України. В результаті виконувачем обов'язків головного тренера збірної України був призначений Олександр Петраков.

Після цього Шевченко зібрав пресконференцію, на якій заявив, що був готовий залишитися головним тренером збірної України, але йому цього не запропонували і йому нічого не залишалося, як оголосити про відхід.

УАФ ж оголосила, що запрошувала Шевченка на переговори про подальшу співпрацю, однак тренер на них не з'явився.

В результаті тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера був призначений Олександр Петраков, під керівництвом якого збірна України зіграла всі матчі внічию, але продовжує боротися за вихід на чемпіонат світу.