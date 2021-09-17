Шевченко получил предложение работы из Турции

Бывший главный тренер сборной Украины продолжает поиск нового места работы.

Экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил новое предложение работы, сообщает немецкий Kicker.

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По информации издания, украинец получил предложение возглавить сборную Турции. Еще одним кандидатом на должность является главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц.

Пока неизвестно, принял ли Шевченко предложение из Турции и ведет ли с ними переговоры.

Сейчас Шевченко находится в поисках нового места работы и рассматривает разные варианты продолжения тренерской карьеры.

Ранее сообщалось, что Шевченко получил три предложение от клубов из высшей американской лиги и начал с ними первый этап переговоров.

Напомним, что Шевченко с конфликтом покинул сборную Украины после выхода в четвертьфинал чемпионата Европы. Ожидалось, что Шевченко продолжит работать со сборной, но летом он объявил, что покидает команду и желает сконцентрироваться на клубной карьере тренера.

Федерация попыталась пригласить возглавить сборную Украины Сергея Реброва, но тот совсем недавно подписал контракт с клубом из ОАЭ и не сумел договориться об уходе оттуда ради сборной Украины. В итоге исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины был назначен Александр Петраков.

После этого Шевченко собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что был готов остаться главным тренером сборной Украины, но ему этого не предложили и ему ничего не оставалось, как объявить об уходе.

УАФ же объявила, что приглашала Шевченко на переговоры о дальнейшем сотрудничестве, однако тренер на них не явился.

В итоге временным исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Петраков, под руководством которого сборная Украины сыграла все матчи вничью, но продолжает бороться за выход на чемпионат мира.