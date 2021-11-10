Украинцы Зинченко и Миколенко могут перейти в "Дженоа" - СМИ
Итальянские журналисты утверждают, что новый главный тренер команды Андрей Шевченко намерен усилиться украинскими исполнителями в зимнее межсезонье
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко могут перейти в состав итальянского "Дженоа", сообщает издание Calcio Mercato.
Сообщается, что несмотря на то, что до зимнего трансферного окна еще много времени, новый главный тренер команды Андрей Шевченко намерен усилить состав игроками, чей потенциал ему хорошо известен. В частности, речь идет о том, что Миколенко может стать полноценным футболистом "Дженоа", в то время, как в случае с Зинченко речь идет об аренде.
Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко не часто появляется на поле в составе "Манчестер Сити": он сыграл всего в пяти матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле лишь 245 минут. Отчасти это объясняется повреждением, из-за которого украинец пропустил небольшой отрезок сезона. Но в этот период на позиции левого защитника главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задействовал Жоау Канселу, который продемонстрировал высокие показатели результативности — на счету португальца 2 гола и 5 результативных передач в нынешнем сезоне.
И Зинченко, и Миколенко стали основными футболистами сборной Украины в период руководства ей Андреем Шевченко.
Напомним, ранее Фокус сообщал о том, что Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". В итальянских СМИ говорили о том, что зарплата украинского тренера составит 2 миллиона евро за сезон.
Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 года. Он покинул свой пост после Евро-2020, на котором национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту турнира — сборной Англии.