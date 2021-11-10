Украинцы Зинченко и Миколенко могут перейти в "Дженоа" - СМИ

Итальянские журналисты утверждают, что новый главный тренер команды Андрей Шевченко намерен усилиться украинскими исполнителями в зимнее межсезонье

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко могут перейти в состав итальянского "Дженоа", сообщает издание Calcio Mercato.

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Сообщается, что несмотря на то, что до зимнего трансферного окна еще много времени, новый главный тренер команды Андрей Шевченко намерен усилить состав игроками, чей потенциал ему хорошо известен. В частности, речь идет о том, что Миколенко может стать полноценным футболистом "Дженоа", в то время, как в случае с Зинченко речь идет об аренде.

Отметим, что в текущем сезоне Александр Зинченко не часто появляется на поле в составе "Манчестер Сити": он сыграл всего в пяти матчах во всех турнирах, суммарно проведя на поле лишь 245 минут. Отчасти это объясняется повреждением, из-за которого украинец пропустил небольшой отрезок сезона. Но в этот период на позиции левого защитника главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола задействовал Жоау Канселу, который продемонстрировал высокие показатели результативности — на счету португальца 2 гола и 5 результативных передач в нынешнем сезоне.

И Зинченко, и Миколенко стали основными футболистами сборной Украины в период руководства ей Андреем Шевченко.

Напомним, ранее Фокус сообщал о том, что Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". В итальянских СМИ говорили о том, что зарплата украинского тренера составит 2 миллиона евро за сезон.

Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 по 2021 года. Он покинул свой пост после Евро-2020, на котором национальная команда дошла до 1/4 финала, где уступила будущему финалисту турнира — сборной Англии.