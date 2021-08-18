"Незабываемые 5 лет моей жизни!", — Шевченко трогательно попрощался со сборной Украины (фото)

Обладатель "Золотого мяча" пообещал всегда и везде болеть за украинских футболистов. Андрей Шевченко поблагодарил футболистов за попадание в ТОП-8 лучших команд Европы.

Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко опубликовал трогательные прощание с футболистами после завершения контракта с УАФ. Публикация появилась в личном Instagram бывшего футболиста.

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Андрей Шевченко поблагодарил каждого футболиста национальной сборной за яркий пройденный путь к ТОП-8 лучших команд Европы. По словам бывшего тренера, это были незабываемые пять лет его жизни.

"Я хочу выразить огромную благодарность каждому футболисту сборной Украины, с которыми прошли очень яркий и успешный путь к восьмерке лучших команд Европы! Это были незабываемые 5 лет моей жизни! Нас объединяла цель и мы вместе с ней шли!", — отметил Андрей Шевченко в своем Instagram.

Экс-главный тренер сборной пообещал, что везде и всегда будет болеть за национальную команду Украины по футболу. Сопровождая публикацию трогательными командными снимками, Андрей Шевченко пожелал обновленному тренерскому штабу и футболистам новых триумфов на уровне национальной сборной.

"Спасибо Вам за поддержку! Я всегда и везде буду Вас поддерживать и болеть! Я желаю Вам всем новых побед и триумфов с новым тренерским штабом сборной Украины!", — подытожил Андрей Шевченко в своем микроблоге.

[ + – ] Андрей Шевченко попрощался со сборной Украины

Ранее Фокус сообщал, что сборная Украины мило попрощалась с Андреем Шевченко. Евгений Макаренко, Александр Зубков, Эдуард Соболь и Георгий Бущан записали видеообращение со словами благодарности в адрес бывшего тренера команды Андрея Шевченко и его тренерского штаба, которым удалось вывести Украину в 1/4 финала Евро-2020.

Также Фокус рассказывал, что Александр Петраков назначен новым тренером сборной Украины по футболу. Тренер Александр Петраков с молодежной сборной Украины по футболу выигрывал юношеский чемпионат мира.