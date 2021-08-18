Стало известно, кто заменит Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины.

Комитет национальной сборной Украины определился с кандидатурой нового главного тренера, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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Новым главным тренером сборной Украины назначен бывший тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков, с которой тренер выигрывал юношеский чемпионат мира. Ранее сообщалось, что специалист не будет иметь срока соглашения и будет лишь исполняющим обязанности главного тренера, пока не будет назначен новый тренер, а в штаб его команды войдут также специалисты Андрей Анненков и тренер вратарей Александр Шовковский.

Исполком УАФ, на котором утверждалось решение о назначении Петракова длился более 7 часов.

О результатах заседания на своей странице в Facebook заявил президент УАФ Андрей Павелко:

[ + – ] Александр Петраков - новый главный тренер сборной Украины по футболу

Петраков – И.О. Кто будет следующим тренером сборной Украины?

Ожидается, что следующим главным тренером будет назначен бывший тренер "Динамо" Сергей Ребров. Он сейчас работает в клубе из ОАЭ и когда закончит свою работу – сможет приступить к сотрудничеству со сборной Украины.

Ребров мог стать главным тренером сборной Украины еще этим летом, однако не сумел договориться о расторжении контракта с арабским клубом и будет соблюдать условия своего контракта.

Кроме Петракова на пост исполняющего обязанности главного тренера претендовал дуэт начальников комитета национальной сборной Украины Олег Блохин и Алексей Михайличенко, но в итоге выбор исполкома пал на кандидатуру Александра Петракова.

Кто такой Александр Петраков?

Александр Петраков – тренер-победитель юношеской сборной Украины на чемпионате мира 2019 года, является хорошим специалистом в области детско-юношеского футбола, под его руководством выросли многие молодые футболисты из нынешней сборной Украины.

В структурах сборных Украины Петраков работает с 2010 года – уже более десяти лет.