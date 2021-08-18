Стало відомо, хто замінить Андрія Шевченка на посаді головного тренера збірної України.

Комітет національної збірної України визначився з кандидатурою нового головного тренера, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Новим головним тренером збірної України призначений колишній тренер юнацької збірної України Олександр Петраков, з якою тренер вигравав юнацький чемпіонат світу. Раніше повідомлялося, що фахівець не буде мати терміну угоди і буде лише виконуючим обов'язки головного тренера, поки не буде призначений новий тренер, а в штаб його команди увійдуть також фахівці Андрій Анненков і тренер воротарів Олександр Шовковський.

Виконком УАФ, на якому стверджувалося рішення про призначення Петракова тривав понад 7 годин.

Про результати засідання на своїй сторінці в Facebook заявив президент УАФ Андрій Павелко:

[ + – ] Олександр Петраков — новий головний тренер збірної України з футболу

Петраков — В.О. Хто буде наступним тренером збірної України?

Очікується, що наступним головним тренером буде призначений колишній тренер "Динамо" Сергій Ребров. Він зараз працює в клубі з ОАЕ і коли закінчить свою роботу, зможе приступити до співпраці зі збірною України.

Ребров міг стати головним тренером збірної України ще цього літа, проте не зумів домовитися про розірвання контракту з арабським клубом і буде дотримуватися умов свого контракту.

Крім Петракова, на пост виконуючого обов'язки головного тренера претендував дует начальників комітету національної збірної України Олег Блохін та Олексій Михайличенко, але в підсумку вибір виконкому упав на кандидатуру Олександра Петракова.

Хто такий Олександр Петраков?

Олександр Петраков — тренер-переможець юнацької збірної України на чемпіонаті світу 2019 року, є хорошим фахівцем в області дитячо-юнацького футболу, під його керівництвом зросли багато молодих футболістів із нинішньої збірної України.

У структурах збірних України Петраков працює з 2010 року — вже більше десяти років.