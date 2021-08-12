Сборная Украины мило попрощалась с Шевченко (видео)

Футболисты записали видеообращение к бывшему тренеру и его штабу.

Ряд футболистов национальной сборной Украины, а именно Евгений Макаренко, Александр Зубков, Эдуард Соболь и Георгий Бущан записали видеообращение со словами благодарности в адрес бывшего тренера команды Андрея Шевченко и его тренерского штаба.

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Известно, что это лишь первое подобное видео, а теплые слова для экс-тренера подготовили все футболисты украинской сборной.

Напомним, Андрей Шевченко и его тренерский штаб проработали в команде с 2016 года, а прекратили свою деятельность нынешним летом по завершению удачного для нашего коллектива чемпионата Европы.

Среди самых главных достижений во времена работы Шевченко можно отметить выход с первого места в группе первого розыгрыша Лиги Наций, победу над Португалией и Сербией, и как результат, прямой выход на чемпионат Европы, победу над сборной Испании в Высшем дивизионе Лиги Наций и так далее.

На сегодняшний день неизвестно, где продолжит карьеру специалист, но сам Шевченко ранее заявлял, что хотел бы себя попробовать на клубном уровне, однажды возглавив итальянский "Милан".

Что касается будущего тренера сборной Украины, то руководство Украинской ассоциации футбола хочет видеть на этой должности Сергея Реброва. Тем не менее, у тренера сейчас действующий контракт с клубом "Аль-Айн", который был подписан лишь в начале этого лета.

Как результат, сейчас Ребров ведет переговоры с руководством клуба, пытаясь разорвать условия соглашения и выплатив компенсацию. Альтернативным вариантом на пост главного тренера национальной команды СМИ называют Александра Петракова, который руководит молодежной командой.