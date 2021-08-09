"Хотели бы видеть Реброва": Глава УАФ – о новом тренере сборной Украины

Андрей Павелко назвал главного кандидата на пост главного тренера сборной Украины.

Президент Украинской ассоциации Футбола Андрей Павелко объявил своего фаворита на должность главного тренера сборной Украины.

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"Сейчас нужно дождаться решения исполкома. Решения о тренерском штабе принимает он. Нужно отобраться на чемпионат мира в Катаре.

Думаю что Сергей Ребров – очень хорошая перспектива для сборной Украины в разрезе нескольких отборочных циклов. Это действительно большой профессионал, поэтому его личность мы бы хотели видеть во главным тренером сборной Украины", – сказал Павелко в эфире "Великого футбола".

Глава УАФ также подтвердил, что окончательное решение будет принято 12 августа, а не 9 августа, как было сообщено ранее.

"Еще есть нюансы, которые важно решить. Я бы не торопился. Завтра будет прослушана вся информация, но окончательное решение будет принято 12 августа.

Кроме того, Павелко подтвердил факт встречи и переговоров с Сергеем Ребровым.

"Да, мы виделись. Ведем переговоры. Ребров видит в сборной Украины большой потенциал. Он не считает, что сборная Украины потеряла все шансы на выход на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Он сказал, что видит эти возможности и они очень большие", – добавил Павелко в эфире "Великого футбола".

Ранее бывший главный тренер сборной и глава комитета Мирон Маркевич признался, что новым тренером станет Сергей Ребров, а сам функционер подает в отставку.

Маркевич решил, что хочет вернуться к работе тренером, а карьера функционера пока будет приостановлена.

Сложности добавляет то, что у Сергея Реброва есть действующий контракт с "Аль Айном". Украинский специалист должен решить юридические вопросы, чтобы возглавить сборную Украины.