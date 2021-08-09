"Хотели бы видеть Реброва": Глава УАФ – о новом тренере сборной Украины
Андрей Павелко назвал главного кандидата на пост главного тренера сборной Украины.
Президент Украинской ассоциации Футбола Андрей Павелко объявил своего фаворита на должность главного тренера сборной Украины.
"Сейчас нужно дождаться решения исполкома. Решения о тренерском штабе принимает он. Нужно отобраться на чемпионат мира в Катаре.
Думаю что Сергей Ребров – очень хорошая перспектива для сборной Украины в разрезе нескольких отборочных циклов. Это действительно большой профессионал, поэтому его личность мы бы хотели видеть во главным тренером сборной Украины", – сказал Павелко в эфире "Великого футбола".
Глава УАФ также подтвердил, что окончательное решение будет принято 12 августа, а не 9 августа, как было сообщено ранее.
"Еще есть нюансы, которые важно решить. Я бы не торопился. Завтра будет прослушана вся информация, но окончательное решение будет принято 12 августа.
Кроме того, Павелко подтвердил факт встречи и переговоров с Сергеем Ребровым.
"Да, мы виделись. Ведем переговоры. Ребров видит в сборной Украины большой потенциал. Он не считает, что сборная Украины потеряла все шансы на выход на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. Он сказал, что видит эти возможности и они очень большие", – добавил Павелко в эфире "Великого футбола".
Ранее бывший главный тренер сборной и глава комитета Мирон Маркевич признался, что новым тренером станет Сергей Ребров, а сам функционер подает в отставку.
Маркевич решил, что хочет вернуться к работе тренером, а карьера функционера пока будет приостановлена.
Сложности добавляет то, что у Сергея Реброва есть действующий контракт с "Аль Айном". Украинский специалист должен решить юридические вопросы, чтобы возглавить сборную Украины.