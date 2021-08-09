"Хотіли б бачити Реброва": Глава УАФ — про нового тренера збірної України

Андрій Павелко назвав головного кандидата на пост головного тренера збірної України.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко оголосив свого фаворита на посаду головного тренера збірної України.

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"Зараз потрібно дочекатися рішення виконкому. Рішення про тренерський штаб приймає він. Потрібно відібратися на чемпіонат світу в Катарі.

Думаю що Сергій Ребров — дуже хороша перспектива для збірної України в розрізі декількох відбіркових циклів. Це дійсно великий професіонал, тому його персону ми б хотіли бачити головним тренером збірної України", — сказав Павелко в ефірі " Великого футболу ".

Глава УАФ також підтвердив, що остаточне рішення буде прийнято 12 серпня, а не 9 серпня, як було повідомлено раніше.

"Ще є нюанси, які важливо вирішити. Я б не поспішав. Завтра буде прослухано всю інформацію, але остаточне рішення буде прийнято 12 серпня.

Крім того, Павелко підтвердив факт зустрічі та переговорів із Сергієм Ребровим.

"Так, ми бачилися. Ведемо переговори. Ребров бачить у збірній України великий потенціал. Він не вважає, що збірна України втратила всі шанси на вихід на чемпіонат світу в Катарі в 2022 році. Він сказав, що бачить ці можливості, і вони дуже великі", — додав Павелко в ефірі "Великого футболу".

Раніше колишній головний тренер збірної та глава комітету Мирон Маркевич зізнався, що новим тренером стане Сергій Ребров, а сам функціонер подає у відставку.

Маркевич вирішив, що хоче повернутися до роботи тренером, а кар'єра функціонера поки буде припинена.

Складності додає те, що у Сергія Реброва є чинний контракт із "Аль Айном". Український фахівець повинен вирішити юридичні питання, щоб очолити збірну України.