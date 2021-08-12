Збірна України мило попрощалася із Шевченком (відео)

Футболісти записали відеозвернення до колишнього тренера і його штабу.

Низка футболістів національної збірної України, а саме Євген Макаренко, Олександр Зубков, Едуард Соболь і Георгій Бущан записали відеозвернення зі словами подяки на адресу колишнього тренера команди Андрія Шевченка і його тренерського штабу.

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Відомо, що це лише перше подібне відео, а теплі слова для екстренера підготували всі футболісти української збірної.

Нагадаємо, Андрій Шевченко і його тренерський штаб пропрацювали в команді з 2016 року, а припинили свою діяльність нинішнього літа після завершення вдалого для нашого колективу чемпіонату Європи.

Серед найголовніших досягнень за часів роботи Шевченка можна зазначити вихід із першого місця в групі першого розіграшу Ліги Націй, перемогу над Португалією і Сербією, і як результат, прямий вихід на чемпіонат Європи, перемогу над збірною Іспанії у Вищому дивізіоні Ліги Націй і так далі.

На сьогоднішній день невідомо, де продовжить кар'єру фахівець, але сам Шевченко раніше заявляв, що хотів би себе спробувати на клубному рівні, одного разу очоливши італійський "Мілан".

Що стосується майбутнього тренера збірної України, то керівництво Української асоціації футболу хоче бачити на цій посаді Сергія Реброва. Проте, у тренера зараз чинний контракт із клубом "Аль-Айн", який був підписаний лише на початку цього літа.

Як результат, зараз Ребров веде переговори з керівництвом клубу, намагаючись розірвати умови угоди та виплативши компенсацію. Альтернативним варіантом на посаду головного тренера національної команди ЗМІ називають Олександра Петракова, який керує молодіжною командою.