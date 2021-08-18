"Незабутні 5 років мого життя!", — Шевченко зворушливо попрощався зі збірною України (фото)

Володар "Золотого м'яча" пообіцяв завжди і всюди вболівати за українських футболістів. Андрій Шевченко подякував футболістам за потрапляння у ТОП-8 кращих команд Європи.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко опублікував зворушливе прощання з футболістами після завершення контракту з УАФ. Публікація з'явилася в особистому Instagram колишнього футболіста.

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Андрій Шевченко подякував кожному футболісту національної збірної за яскравий пройдений шлях до ТОП-8 кращих команд Європи. За словами колишнього тренера, це були незабутні п'ять років його життя.

"Я хочу висловити величезну подяку кожному футболістові збірної України, з якими пройшли дуже яскравий і успішний шлях до вісімки кращих команд Європи! Це були незабутні 5 років мого життя! Нас об'єднувала мета і ми разом з нею йшли!", — зазначив Андрій Шевченко у своєму Instagram.

Ексголовний тренер збірної пообіцяв, що скрізь і завжди вболіватиме за національну команду України з футболу. Супроводжуючи публікацію зворушливими командними знімками, Андрій Шевченко побажав оновленому тренерському штабу і футболістам нових тріумфів на рівні національної збірної.

"Спасибі Вам за підтримку! Я завжди і скрізь буду Вас підтримувати і вболівати! Я бажаю Вам усім нових перемог і тріумфів з новим тренерським штабом збірної України!", — підсумував Андрій Шевченко у своєму мікроблозі.

[ + – ] Андрій Шевченко попрощався зі збірною України

Раніше Фокус повідомляв, що збірна України мило попрощалася з Андрієм Шевченком. Євген Макаренко, Олександр Зубков, Едуард Соболь і Георгій Бущан записали відеозвернення зі словами подяки на адресу колишнього тренера команди Андрія Шевченка і його тренерського штабу, яким вдалося вивести Україну в 1/4 фіналу Євро-2020.

Також Фокус розповідав, що Олександр Петраков призначений новим тренером збірної України з футболу. Тренер Олександр Петраков з молодіжної збірної України з футболу вигравав юнацький чемпіонат світу.